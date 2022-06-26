6 ملايين طالب وطالبة يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الثالث

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واستقبلت المدارس الطلاب والطالبات بعد أن أنهت ترتيباتها من تنظيم وتهيئة لقاعات الاختبارات وتوزيع الطلاب على لجان الاختبارات. ويعد هذا الاختبار هو الثالث والنهائي لهذا العام بعد قرار إضافة فصل ثالث للعام الدراسي.وقامت وزارة التعليم من خلال إدارات التعليم بمتابعة مباشرة لتجهيزات واستعدادات المدارس ووفرت الدعم اللازم لتهيئة المدارس للاختبارات بإشراف متخصصين في إدارات التعليم.
وكانت الوزارة أصدرت بيانا أشارت فيه إلى الموافقة على ترتيبات متعلقة بعودة التعليم حضوريا وتنظيم أعمال الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث 1443 لجميع المراحل بالتعليم الحكومي والأهلي والعالمي، بحيث تكون اختبارات المواد العلمية والشفهية ومواد التكويني الأحد 20/ 11، وهو الأسبوع ما قبل الأخير، في حين تكون جميع الاختبارات التحريرية حضوريا لجميع المراحل الدراسية بداية من الأحد 27/ 11، مع تنفيذ ومتابعة أعمال الاختبارات ورصد الدرجات وتدقيقها لجميع الصفوف والمراحل الدراسية، واستخراج النتائج وكشوف الدرجات قبل نهاية دوام 1/ 12
نصائح وإرشادات من الوزارة
- الاستعداد الجيد للاختبارات النهائية
- إعداد جدول زمني يتم خلاله مراجعة المناهج
- عمل خرائط ذهنية شاملة لأقسام المادة
- إجراء اختبارات قصيرة
- أخذ فترات نوم كافية
- عدم التوتر والقلق من الاختبار
- التأني بالمذاكرة
- تحديد النقاط المهمة لكل درس
- اختيار المكان المناسب للمذاكرة
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