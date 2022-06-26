«شفاء» تفتتح أول وحدة غسيل كلى للأطفال

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وحرصت الجمعية على تصميم الوحدات وفقا لأعلى المعايير وتجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية والتجهيزات التقنية ووسائل الترفيه للأطفال بإشراف فريق مختص من كبار الاستشاريين في المجال، إلى جانب تقديم الخدمات التثقيفية والتوعوية للمرضى وذويهم، إذ تحتوي الوحدة على 4 كراسي للغسيل الكلوي للأطفال، إضافة إلى عيادة لمتابعتهم وتأهيلهم نفسيا.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - افتتحت جمعية «شفاء»، الجمعية الخيرية لرعاية المصابين بالأمراض المزمنة، أول وحدة غسيل كلى للأطفال بمكة المكرمة.وحرصت الجمعية على تصميم الوحدات وفقا لأعلى المعايير وتجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية والتجهيزات التقنية ووسائل الترفيه للأطفال بإشراف فريق مختص من كبار الاستشاريين في المجال، إلى جانب تقديم الخدمات التثقيفية والتوعوية للمرضى وذويهم، إذ تحتوي الوحدة على 4 كراسي للغسيل الكلوي للأطفال، إضافة إلى عيادة لمتابعتهم وتأهيلهم نفسيا.

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