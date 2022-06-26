القبض على شخص ظهر في فيديو مخل

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وقال المتحدث الإعلامي للشرطة: إنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في شبكات التواصل الاجتماعي المتضمن محتوى من شأنه المساس بالآداب العامة وحرمة الحياة الخاصة وفيه تعد على حقوق الطفل، فقد جرى تحديد هوية الشخص الذي ظهر في الفيديو، وتم القبض عليه واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقه، وإحالة القضية إلى النيابة العامة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت شرطة منطقة الرياض على الشخص الذي ظهر في فيديو مخل بالآداب تم تداوله.وقال المتحدث الإعلامي للشرطة: إنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في شبكات التواصل الاجتماعي المتضمن محتوى من شأنه المساس بالآداب العامة وحرمة الحياة الخاصة وفيه تعد على حقوق الطفل، فقد جرى تحديد هوية الشخص الذي ظهر في الفيديو، وتم القبض عليه واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقه، وإحالة القضية إلى النيابة العامة.

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