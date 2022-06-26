«التأديب الإيجابي» الطريقة الذكية لضبط سلوك الأطفال

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وحتى لا تتأثر علاقة الطفل بوالديه حدد المجلس 6 خطوات تؤدب الطفل بطريقة ذكية منها المشاركة معه في حل المشكلات التي تواجهه. وكذلك فإن إعداد الطفل للمستقبل يبدأ بتعويده على تحمل المسؤولية منذ وقت مبكر، خاصة وأن 11 % من السكان السعوديين في المملكة من الفئة العمرية ما دون الخامسة بحسب تقرير اليوم العالمي للطفل.وبصفة عامة يمكن إشعار الطفل بالمسؤولية بإعداده بصورة جيدة للمستقبل، وإشعاره بأهميته في المنزل، وكذلك تمكينه من البدء بإدارة حياته.
كيف نؤدب الطفل بطريقة ذكية؟
- تخصيص وقت لجلوس الوالدين مع الطفل.
- الثناء على أفعال الأطفال الحميدة.
- ابتكار أساليب جديدة لتمضية الوقت مع الطفل.
- مشاركته في حل المشكلات التي تواجهه.
- حدد للطفل ما هو المقصود بسوء السلوك.
- إعطاء الطفل فرصة للقيام بالأشياء الإيجابية.
كيف نعزز المسؤولية لدى الطفل؟
- تعليم الطفل الاعتماد
- على النفس.
- تشجيع الطفل
- على الأعمال الخيرية.
- منحه بعض المسؤوليات.
- تعليم الطفل أهمية احترام الوقت.
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