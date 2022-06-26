ولي العهد يبحث دعم وتعزيز أمن واستقرار المنطقة مع رئيس الوزراء العراقي

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وأجريت له مراسم الاستقبال الرسمية، وعقد ولي العهد ورئيس الوزراء العراقي جلسة مباحثات رسمية.حضر الجلسة وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير التجارة الدكتور ماجد القصبي (الوزير المرافق)، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى العراق عبدالعزيز الشمري.
فيما حضر من الجانب العراقي، وزير الخارجية الدكتور فؤاد حسين، ووكيل جهاز المخابرات الوطني ماجد حسين، ومدير المكتب الخاص لرئيس الوزراء أحمد نجاتي، ومستشار رئيس الوزراء لشؤون المراسم حسنين رشيد الشيخ.
وكان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان في مقدمة مستقبلي رئيس الوزراء في جمهورية العراق لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة أمس الأول، حيث رحب به وبمرافقيه في المملكة.
كما كان في الاستقبال وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي الوزير المرافق.
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