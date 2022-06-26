لجنة شورية تبحث تطوير استراتيجية لجذب الاستثمارات العامة

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واستعرض الاجتماع مشاريع الوزارة الحالية والمستقبلية التي تسهم في دعم وتطوير البنية التحتية للرياضة السعودية في مختلف المجالات، حيث أوضحت الوزارة بأن لديها برنامجا يتكون من ست محافظ يعنى بهذا الجانب ويسير بشكل جيد وعلى مراحل وأوليات معتمدة سواء في تطوير ما هو قائم من منشآت حاليا أو إنشاء منشآت جديدة.كما بحث ما تضمنته استراتيجية دعم الأندية واستراتيجية دعم الاتحادات، ومشاريع الوزارة، وتخصيص الأندية، وحوكمة الأندية وضبط الإنفاق، والمشاريع الاستثمارية، والأعمال التي تقوم بها في تطوير استراتيجية استثمار متكاملة جديدة لجذب المزيد من الاستثمارات العامة والخاصة إلى الرياضة.
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع البرامج التطويرية والمتخصصة التي تقوم بها الوزارة في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون ضمن مبادرة (تطوير الإعلام الرياضي) بهدف تطوير قدرات الإعلاميين الرياضيين وتأهيلهم في جميع مناطق المملكة.
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