مناقشة وسائل دعم زراعة 10 مليارات شجرة بالمناطق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتحقيق مستهدف زراعة 10 مليارات شجرة بالمناطق أو ما يعادل إعادة تأهيل 40 مليون هكتار، عقد المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، برئاسة الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور خالد العبدالقادر، وحضور عدد من الخبراء المحليين والدوليين والفريق العلمي والفني للمشروع، ورشتي عمل ضمن مشروع دراسات مبادرة السعودية الخضراء والخطة التنفيذية للتشجير

وتهدف الورشتان، إلى مناقشة نتائج التحليل الاستراتيجي لنقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر لتحقيق مستهدفات المبادرة، بمشاركة نخبة من الخبراء المحليين والدوليين من منظمة «الفاو» وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) وجامعة الملك فيصل والمركز، وعدد من بيوتات الخبرة المحلية والعالمية.

ويعمل المركز على تنفيذ مشروع دراسات مبادرة السعودية الخضراء بعقد سلسلة من الورش العلمية بالتعاون مع عدد من الشركاء المحليين، وبيوت الخبرة العالمية؛ لتقييم واقع التشجير في المملكة، وتحديد احتياجاته المستقبلية، وتطوير آليات تنفيذ المسوحات الميدانية، وقواعد تطوير الخرائط الرقمية، وإنشاء المنصة الالكترونية الجيومكانية للتشجير في بيئات المملكة ومناطقها؛ للوصول إلى مخطط استراتيجي شامل للتشجير، ووضع خطة تنفيذية لإدارة الشراكات مع القطاعات والجهات المختلفة؛ وذلك للوصول إلى غطاء نباتي مزدهر ومستدام.

موضوعات تمت مناقشتها:







نقاط القوة الاستراتيجية لدعم تنفيذ المشروع كأولوية وطنية واستراتيجية.



وضع المملكة في مصاف الدول العالمية التي تتبنى مبادرات التشجير.



الحد من تدهور الأراضي وتحقيق الحياد الكربوني.



الفرص الاقتصادية والتقنية من ناحية تطوير الأدوات المالية والسندات الخضراء.



تحفيز البحث والابتكار في تقنيات الزراعة والري ومعالجة المياه.



دعم تنفيذ مشاريع التشجير على نطاق واسع حول المملكة.



المخاطر الحالية على الغطاء النباتي من ناحية: