«هدية» تطلق 5 ملايين خدمة للحجاج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية حزمة من البرامج والخدمات المقدمة في رحلة ومسار حجاج بيت الله الحرام من القدوم إلى الوداع في موسم حج هذا العام، حيث يتجاوز عدد الخدمات 5 ملايين خدمة تندرج تحت برامج الجمعية الخمسة الرئيسية «غذاء الروح، وغذاء البدن، ومضياف، والعناية، والوكالات». وأوضح المدير التنفيذي للجمعية المهندس إحسان الريس أن الجمعية تعمل بإشراف من وزارة الحج والعمرة على تغطية عدد من نقاط الاتصال بضيوف الرحمن من القدوم إلى الوداع.

خدمات تقدمها الجمعية



التغذية الروحية بالإرشاد والتوجيه



الإطعام والسقيا من وجبات خفيفة ومطهية



عبوات ماء زمزم والمياه الصحية



استقبال الوفود وضيافتهم



العناية بضيوف الرحمن من منتجات ابتكارية وإبداعية



النيابة في تنفيذ النسك من الكفارات والصدقات



الإنابة في تنفيذ المناسك



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