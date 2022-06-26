شكرا لقرائتكم خبر تنفيذ الطريق المباشر بين جدة ومكة لخدمة ضيوف الرحمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن جهودها الرامية لخدمة ضيوف الرحمن وتسهيل حركة تنقلهم ووصولهم، إضافة إلى الارتقاء بجودة الطرق وتحسين الخدمات المقدمة لسكان وأهالي مكة وجدة، تواصل وزارة النقل والخدمات اللوجستية تنفيذ أعمال مشروع الطريق الرابط بين جدة ومكة المكرمة المباشر، الذي يبلغ طوله 71 كلم ويتضمن 4 حارات في كل اتجاه، ويسهم الطريق الرابط بين جدة ومكة المكرمة المباشر في خدمة قاصدي بيت الله الحرام من لحظة قدومهم إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي، وربطهم بالطريق الذي يختصر المسافة الزمنية بمدة 35 دقيقة حتى وصولهم إلى المشاعر المقدسة، كما يسهم الطريق في خدمة مناطق وأحياء سكنية جديدة شرق جدة وشمال مكة المكرمة، وتقليل الازدحام المروري على الطرق الحالية.

وتعمل الوزارة على تحسين وتطوير الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة كافة وتنفيذ جميع أعمال الصيانة وأدوات السلامة عليها بصورة دورية، تحقيق مستهدفات قطاعي الحج والعمرة وبرنامج ضيوف الرحمن الهادف إلى الوصول إلى 30 مليون معتمر بحلول 2030، وصولا لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تعد جزءا لا يتجزأ من رؤية المملكة 2030.

وتستهدف الاستراتيجية الوصول بالمملكة للمركز السادس عالميا في جودة الطرق، مع تقليل نسبة تأخر تنفيذ المشاريع بنحو 10%؛ وذلك للمضي قدما في توسعة شبكة الطرق التي تعد من خلالها المملكة الأولى عالميا في ترابطها وفق منتدى التنافسية العالمي.

4 مراحل لتنفيذ المشروع

المرحلة الأولى

الطول 5 كلم

الإنجاز 67 %

المرحلة الثانية

الطول 19 كلم

الإنجاز80 %

المرحلة الثالثة

الطول 27 كلم

الإنجاز 97 %

المرحلة الرابعة

الطول 20 كلم

تحت الترسية