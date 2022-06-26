تنفيذ الطريق المباشر بين جدة ومكة لخدمة ضيوف الرحمن

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وتعمل الوزارة على تحسين وتطوير الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة كافة وتنفيذ جميع أعمال الصيانة وأدوات السلامة عليها بصورة دورية، تحقيق مستهدفات قطاعي الحج والعمرة وبرنامج ضيوف الرحمن الهادف إلى الوصول إلى 30 مليون معتمر بحلول 2030، وصولا لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تعد جزءا لا يتجزأ من رؤية المملكة 2030.وتستهدف الاستراتيجية الوصول بالمملكة للمركز السادس عالميا في جودة الطرق، مع تقليل نسبة تأخر تنفيذ المشاريع بنحو 10%؛ وذلك للمضي قدما في توسعة شبكة الطرق التي تعد من خلالها المملكة الأولى عالميا في ترابطها وفق منتدى التنافسية العالمي.
4 مراحل لتنفيذ المشروع
المرحلة الأولى
الطول 5 كلم
الإنجاز 67 %
المرحلة الثانية
الطول 19 كلم
الإنجاز80 %
المرحلة الثالثة
الطول 27 كلم
الإنجاز 97 %
المرحلة الرابعة
الطول 20 كلم
تحت الترسية
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