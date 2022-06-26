خطط قصيرة وبعيدة المدى لتشغيل مسالخ مكة في الحج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جهزت وزارة البيئة والمياه والزراعة مسالخ منطقة مكة المكرمة وفق أفضل المعايير الصحية، واتخذت الإجراءات كافة بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة؛ لتلبية احتياجات مرتادي المسالخ خلال موسم الحج، إضافة إلى تكثيف أعمال الرقابة في المسالخ وحظائر الأنعام، ومكافحة الظواهر السلبية التي تعيق عملية الإصحاح البيئي، ورفع مستوى الأداء لجميع العاملين، وضرورة اتباع جميع الاشتراطات الصحية لضمان تقديم الخدمات بطريقة سليمة وصحية وآمنة. وأوضح المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمكة المكرمة المهندس سعيد الغامدي أن هناك خططا تنظيمية لتشغيل المسالخ قصيرة وبعيدة المدى عبر خطة عمل، وتوزيع العمالة والجزارين، وتنظيم فترات العمل، ومراقبة طرق التخلص من المخلفات، والمعدات والآليات المستخدمة، مؤكدا أن هناك خطوات تنظيمية من لحظة وصول المستفيد إلى مرحلة تسلم الذبيحة، وأن توزيع الجزارين في المسالخ ينقسم إلى 5 مجموعات، مبينا تخصيص زي موحد آمن لكل مجموعة، سواء من الأطباء البيطريين أو العمال أو الجزارين أو الفنيين، والمراقبين ويلتزم به. توزيع الجزارين في المسالخ إلى 5 مجموعات:





جزارو نللذبح



جزارون للتكشيف والتعليق



جزارو المسلخ



جزارون للتجويف



جزارون للتقطيع



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