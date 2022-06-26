شكرا لقرائتكم خبر 100 عالم وقاض يجيبون عن أسئلة ضيوف الرحمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح مدير عام الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية ماجد المسعودي، أن المشايخ يستندون في إجاباتهم على السائلين بما يتوافق مع مخرجات وثيقة ندوة (الفتوى في الحرمين الشريفين وأثرها في التيسير على القاصدين)، في الإفتاء وإجابة السائلين عن المسائل الشرعية.وأضاف المسعودي أنه تحقيقا للاستفادة الكبرى من التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي قامت إدارة شؤون إرشاد السائلين بتوفير جهاز الروبوت التوجيهي للحجاج في المداخل الرئيسة من صحن المطاف، وأن الروبوت يدعم 11 لغة وهي: (العربية، الإنجليزية، الفرنسية، الروسية، الفارسية، التركية، الملاوية، الأوردو، الصينية، البنغالية، الهوسا).
من جهة أخرى أطلقت وكالة المكتبات والبحث العلمي النسائية بالرئاسة ممثلة بالقسم النسائي بمكتبة الحرم المكي الشريف برنامج «منافع»الذي يتجسد في مجموعة من المبادرات والبرامج التي تثري تجربة القاصدة وتعين على الاحتفاء بهم حرصا من الوكالة على أن تكون تجربة موسم الحج مميزة للحجاج.
أسلوب الفتاوى يراعي التالي:
- أسلوب الخطاب في الفتوى
- اتصاف الأسلوب بالسعة
- اتصاف الأسلوب بالتسامح
- تجنب خطاب العنصرية والكراهية
كانت هذه تفاصيل خبر 100 عالم وقاض يجيبون عن أسئلة ضيوف الرحمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.