شكرا لقرائتكم خبر 100 عالم وقاض يجيبون عن أسئلة ضيوف الرحمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبر 100 من العلماء والقضاة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات على مدار 24 ساعة تقدم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بالإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية خدمات عديدة للإجابة على أسئلة ضيوف الرحمن، وذلك بواقع 10 أماكن داخل المسجد الحرام و7 كبائن في الساحات للرد على السائلين هاتفيا.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية ماجد المسعودي، أن المشايخ يستندون في إجاباتهم على السائلين بما يتوافق مع مخرجات وثيقة ندوة (الفتوى في الحرمين الشريفين وأثرها في التيسير على القاصدين)، في الإفتاء وإجابة السائلين عن المسائل الشرعية.

وأضاف المسعودي أنه تحقيقا للاستفادة الكبرى من التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي قامت إدارة شؤون إرشاد السائلين بتوفير جهاز الروبوت التوجيهي للحجاج في المداخل الرئيسة من صحن المطاف، وأن الروبوت يدعم 11 لغة وهي: (العربية، الإنجليزية، الفرنسية، الروسية، الفارسية، التركية، الملاوية، الأوردو، الصينية، البنغالية، الهوسا).

من جهة أخرى أطلقت وكالة المكتبات والبحث العلمي النسائية بالرئاسة ممثلة بالقسم النسائي بمكتبة الحرم المكي الشريف برنامج «منافع»الذي يتجسد في مجموعة من المبادرات والبرامج التي تثري تجربة القاصدة وتعين على الاحتفاء بهم حرصا من الوكالة على أن تكون تجربة موسم الحج مميزة للحجاج.

أسلوب الفتاوى يراعي التالي:

