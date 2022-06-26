وزير الخارجية ونظيره البحريني يترأسان الاجتماع التشاوري الأول

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

عُقد في العاصمة البحرينية المنامة، اليوم، الاجتماع التشاوري الأول في إطار لجنة التنسيق السياسي بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين الشقيقة، حيث ترأس الجانب السعودي صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، فيما ترأسه من الجانب البحريني معالي وزير الخارجية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.

واستعرض الجانبان خلال الاجتماع، العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وأكدا على تطابق وجهات النظر حول مجمل القضايا الإقليمية والعالمية التي تهم المملكتين.

كما أكد الجانبان، على أهمية استمرار دعم وتطوير التنسيق في هذا المجال والعمل على بلورة المواقف تجاه القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، وأهمية تعزيز العمل الخليجي المشترك بما يعود على دول وشعوب المنطقة بالأمن والاستقرار.

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حضر الاجتماع، صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.