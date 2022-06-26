المملكة تؤكد دعمها لجهود إنجاح الهدنة ووقف إطلاق نار دائم باليمن

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر في الرياض بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى اليمن هانس غروندبرغ.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على دعم المملكة لجهود الأمم المتحدة في اليمن، ومناقشة الجهود المشتركة للتوصل الى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وإنجاح الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم وشامل في اليمن وبدء العملية السياسية بين الحكومة اليمنية والحوثيين.

كما تم التأكيد على أهمية التزام الحوثيين ببنود الهدنة الحالية وسرعة فتح المعابر في تعز لتخفيف المعاناة الانسانية في تعز، وإيداع الإيرادات في البنك المركزي اليمني لصرف رواتب المدنيين.