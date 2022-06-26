شاهد.. لحظة انتحار قاتل الطالبة إيمان رشيد بالأردن بإطلاق النار على نفسه

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ أحمد حماد

نشرت قناة العربية، اليوم الأحد، مقطع فيديو، وثق لحظة إقدام قاتل الطالبة الأردنية إيمان رشيد، على الانتحار بإطلاق النار على نفسه وذلك خلال محاصرة القوات الأمنية له.

وأعلن الأمن العام الأردني في بيان مقتضب قبل قليل، مصرع منفذ عملية القتل داخل جامعة العلوم التطبيقة في الأردن، مشيرا إلى أنه سيكشف التفاصيل خلال الساعات المقبلة.

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جدير بالذكر أن الطالبة إيمان إرشيد توفيت داخل جامعة خاصة في عمّان، بعد أن أطلق شخص نحو 6 رصاصات عليها، وفق ما أفادت مديرية الأمن العام الخميس الماضي.

وكان نائب عام محكمة الجنايات الكبرى بالأردن، القاضي إحسان السلامات، قرر حظر النشر في قضية مقتل الطالبة إيمان رشيد، وطلب من مدير عام هيئة الإعلام، التعميم على كافة وسائل الإعلام المرئي والمسموع ومواقع التواصل الاجتماعي للتقيد بعدم نشر أي معلومات تتعلق بالقضية، أو مجريات التحقيق فيها أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أي صور أو فيديوهات تتعلق بالقضية، الأمر الذي يؤثر سلبا على مجريات التحقيق فيها، وذلك تحت طائلة المساءلة الجزائية.