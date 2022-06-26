خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية لملك البحرين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، رسالة خطية، إلى أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، تتعلق بتوطيد وتعزيز العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين.
وقام بتسليم الرسالة، صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين، وذلك خلال استقبال جلالته لسموه اليوم في قصر الصخير بالمنامة.
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