اخبار دوليه – «التأشيرة الإلكترونية» تعيد أكثر من 200 سعودي من مطارات بريطانيا

محمد بن مسعود - الدمام - تسببت أنظمة التأشيرة الإلكترونية الدقيقة والحازمة لدخول المملكة المتحدة منذ قرار إعفاء مواطني السعودية من إجراءات التأشيرة والاكتفاء بالحصول على إعفاء إلكتروني لدخول بريطانيا، واعتباراً من شهر يونيوالجاري، في تعثر دخول أكثر من 200 مسافر سعودي إلى المملكة المتحدة.
ويعود أسباب المنع إلى استهتار بعض المسافرين بقوانين وأنظمة التأشيرة التي تنص على وجود عنوان الإقامة في المملكة المتحدة، وتحديد تفاصيل الرحلة بما فيها مواعيد وأوقات المغادرة والوصول، والتقديم لفترة ما بين 3 أشهر إلى 48 ساعة قبل السفر، وإصدار فيزا «EVW» لكل شخص راغب بالسفر بمن في ذلك الأطفال، أما إذا كان المتقدم شخصاً آخر ينوب عنه، فيجب عليه إدخال تفاصيل الاتصال الخاصة به، إضافة إلى تفاصيل الاتصال الخاصة بالمسافر.
ووفقاً لمسافرين منعوا من دخول مطار هيثرو، أن سبب منع الكثير من المسافرين من الدخول، يعود لعدم إدخال البيانات الشخصية بشكل دقيق وفقاً لمعلومات جواز السفر، ويتضمن ذلك أي علامات ترقيم، على سبيل المثال المسافات أو الواصلات أو الفواصل العليا أو نقاط التوقف الكاملة، أيضا مسح الكثير من المسافرين رابط رسالة البريد إلكتروني التي تحتوي على رابط لتنزيل «EVW» الخاص به، التي يجب إظهارها عند الوصول ونسيان طباعته أو إظهاره على شاشة الجوال.
وبحسب وكالات سفر متخصصة في حجوزات المملكة المتحدة أن الأسباب الرئيسية أيضا في حال أي تعديلات على مسار الرحلة يجب تغيير تفاصيل السفر على EVW الخاص بالمسافرين أو في حال المغادرة من أو الوصول إلى مطار أو ميناء أو محطة قطار مختلفة عما هو مخطط له، أو عند الوصول إلى المملكة المتحدة بعد أكثر من 8 ساعات من الموعد المخطط له، وسوف تحتاج إلى رقم EVW الخاص بك وتاريخ ميلادك لتغيير بياناتك.
ووفقا لوكالة سفر أن المسافرين، من تمت عودتهم أو تغيرت وجهتهم من المطارات، تعرضوا لخسائر مالية كبيرة بسبب الجهل والاستهتار بقوانين وأنظمة تعبئه التأشيرة.
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