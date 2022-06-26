بـ4 لغات.. إصدار دليل إرشادي تفاعلي للحالة المناخية بمكة والمدينة

واحتوى الكتيب الذي قدمه المركز على رسالة إعلامية عن الطقس والمناخ ضمن برامجه التوعوية والتثقيفية لموسم حج هذا العام، فيما يضم نصائح وإرشادات للحجاج وأدعية خاصة بيوم عرفة وخريطة لمناسك الحج، إضافة إلى المواقع الخاصة بالمركز الوطني للأرصاد في المشاعر المقدسة (منى، وعرفة ومزدلفة )، في حين أتاح الكتيب حساب المركز على تويتر والنظام الآلي للإنذار المبكر ونافذة الحج الإلكترونية بواسطة رمز الاستجابة السريع؛ ليسهل الوصول إليه واستخدامه من قبل ضيوف الرحمن.
وزود المركز الوطني للأرصاد الجهات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن بالدليل الإرشادي لتنسيق برامجها وخططها والاستفادة من المعلومات المناخية الواردة فيه.
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