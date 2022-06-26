شكرا لقرائتكم خبر عن «معذب الكلب بالطوب».. فيديو متداول يثير الغضب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أثار مقطع فيديو لأشخاص يلقون بحجر كبير على كلب في الشارع، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة.

ويُظهر الفيديو المتداول أحد الأشخاص يلقي بحجر من نافذة منزل على كلب ضال، ليسقط على ظهره ويسارع بالهرب، ويبدو من خلال حركته أنه تعرض لإصابة قوية.

لاقى المقطع ردود فعل غاضبة واسعة، فقد انهالت التعليقات والتغريدات على منصة "تويتر" ما بين معارض لهذا التصرف، ومُطالب بضبط مرتكبي الواقعة وتقديمهم للمساءلة القانونية، وأطلق وسم #معذب_الكلب_بالطوب ليحقق تفاعلا كبيرا من المغردين.

الأفعال الوحشية

وقال حزام السليم: "من لا يرحم لا يُرحم، إسلامنا دين رحمة وينهانا عن مثل هذه الأفعال الوحشية، ويوصينا بالرفق بالحيوان! هذا تشويه لكل معاني الإنسانية ومن يقوم بهذا الاعتداء من الممكن أن يتحول إلى مجرم خطير يهدد سلامة المجتمع وأمنه".

بينما قال فيصل العتيبي: "هذا الشخص غير إنساني، انظر كيف كانوا يعذبون الكلب، قطعوا قلبي، هذا الشخص غير إنساني ولا يرحم"، فيما علق الدكتور محمد الهدلاء: "مقطع مؤلم قاسٍ، فيه استفزاز للمشاعر، ولا يقوم بها إلا من يعانون من حالات نفسية، أو منزوعو القيم الدينية والإنسانية، وأنها لا تُمثل المجتمع الذي نعيش فيه".

ونشر محمد العشيري تغريدة أوضح فيها: "ما دمت لا تفهم لغة الحيوان فاعلم أن خالق هذا الحيوان يسمع أنينه ويرى فعلك به، ويل لك من الله، ألا تعلم أن امرأه دخلت النار بسبب هرة حبستها حتى ماتت".

عقوبة تعذيب الحيوانات

وعلقت جمعية رحمة للرفق بالحيوان على الواقعة قائلة: "إن الإساءة للحيوان وتعذيبه فعل منافٍ لتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف، وعمل لا إنساني، ومخالف لنظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، نأمل ممن توافر لديه معلومات عن صاحب المقطع أن يزودنا بها عبر الرسائل الخاصة للرفع لجهة الاختصاص".

ولم تكن هذه الحادثة الأولى فيما يتعلق بتعذيب الكلاب، ففي مارس الماضي، تداول مقطع فيديو في حي لبن بمدينة الرياض، يوضح اعتداء أحد الأشخاص بعنف على كلب صغير، فظهر وهو يمسك الكلب من ذيله ويسقطه أرضا عدة مرات قبل أن يضربه بحذائه بقوة. — وزارة البيئة والمياه والزراعة (@MEWA_KSA)

تعذيب الحيوان، والإساءة إليه من خلال الضرب أو التجويع أو أي طريقة؛ فعلٌ تحرّمه الإنسانية والشريعة الإسلامية.

وتعاقب المملكة مرتكبيها بعقوبات مالية تصل لـ400 ألف ريال، وتصل إلى السجن والتشهير.

. pic.twitter.com/r1Aipte0g3 — وزارة البيئة والمياه والزراعة (@MEWA_KSA) May 1, 2019

للقانون، فإن تعذيب الحيوان، والإساءة إليه من خلال الضرب أو التجويع أو أي طريقة؛ أمر محرم ويُعاقب مرتكبه بعقوبات تصل إلى السجن والتشهير، وغرامات مالية تصل لـ400 ألف ريال.