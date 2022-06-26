وظائف أكاديمية في جامعة الأمير سطام

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ودعت الجامعة من تتوفر لديهم المؤهلات العلمية والخبرات العملية المطلوبةِ إلى التقدم عبر النظام الالكتروني للتوظيف وتسجيل معلوماتهم الشخصية، وإرفاق صور من الوثائق المطلوبة، مشيرة إلى أن التقديم يستمر عشرة أيام.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تبدأ جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج اليوم استقبال طلبات التقديم على الوظائف الأكاديمية الشاغرة «أستاذ مساعد، ومحاضر» في الكلية التطبيقية بمدينة السيح، وذلك من خلال رابط النظام الالكتروني للتوظيف https://jobs.psau.edu.sa.ودعت الجامعة من تتوفر لديهم المؤهلات العلمية والخبرات العملية المطلوبةِ إلى التقدم عبر النظام الالكتروني للتوظيف وتسجيل معلوماتهم الشخصية، وإرفاق صور من الوثائق المطلوبة، مشيرة إلى أن التقديم يستمر عشرة أيام.

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