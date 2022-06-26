هذه الأطعمة حل سحري لصحة الأطفال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عندما يضع مختصون خارطة طريق لمنح الأطفال صحة جيدة، فإن النصيحة الدائمة هي «استبدل الأطعمة الحالية بأخرى صحية».

وبشكل عام لا يحب الأطفال عادة تناول الطعام الصحي، إذا من المهم خلق بيئة مريحة وإيجابية أثناء الوجبات، وعدم استخدام الطعام كعقاب، وعدم إجبار الأطفال، والتحلي بالصبر.

وغالبا ما يفضل الأطفال الأطعمة الملونة واللذيذة، لكن برأي الخبراء يجب أن يشتمل النظام الغذائي للطفل على الأطعمة الغنية بالمغذيات لضمان النمو السليم والتطور وتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض.

وبحسب «سبوتنيك عربي» فإن النظام الغذائي المتوازن يتضمن الفواكه والخضراوات ومصادر البروتين واللحوم والأسماك ومنتجات الألبان.

وفيما يلي قائمة بالأطعمة الأكثر شيوعا التي يجب أن تكون في نظام طفلك الغذائي اليومي.

الخبز من الحبوب الكامل

بديل مثالي للمعجنات والبسكويت والوجبات الخفيفة.

البرتقال

ينصح بإعطاء الطفل ثلاث شرائح يوميا

البيض

يحتوي على نسبة عالية من البروتين

المكسرات

تحتوي على كميات قليلة من الماء ومختلف العناصر الغذائية

الكرنب

يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة وفيتامين »ب«

الزبادي

يمنع آثار سوء التغذية ويقلل من الإصابة بالأمراض.

زيت الزيتون

يعتبر مكونا مهما في النظام الغذائي

البقوليات

مرتان إلى 4 مرات على الأقل في الأسبوع.

لحم وسمك

يحتوي على الحديد والزنك وأحماض أوميغا 3 الدهنية وفيتامين بـ12.