شكرا لقرائتكم خبر هيئة النقل تحتفي بـ1000 بحار سعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



وسيركز الاحتفاء بهذه المناسبة التي دخلت عامها الـ12 هذا العام، على الرحلات البحرية للبحارة، وتجربتهم الثرية في التنقل البحري، بهدف الاعتزاز والافتخار بدور البحارة الرئيس والمحوري في صناعة النقل البحري العالمي، وإسهاماتهم الكبيرة في استمرار تدفق مقومات الحياة الرئيسية، كالمواد الغذائية والطبية وغيرها، حيث يمر مايزيد على 90% من التجارة العالمية عبر البحار.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحتفي الهيئة العامة للنقل بنحو 1000 بحار سعودي بمناسبة اليوم العالمي للبحارة، والذي يصادف 25 من يونيو سنويا.وسيركز الاحتفاء بهذه المناسبة التي دخلت عامها الـ12 هذا العام، على الرحلات البحرية للبحارة، وتجربتهم الثرية في التنقل البحري، بهدف الاعتزاز والافتخار بدور البحارة الرئيس والمحوري في صناعة النقل البحري العالمي، وإسهاماتهم الكبيرة في استمرار تدفق مقومات الحياة الرئيسية، كالمواد الغذائية والطبية وغيرها، حيث يمر مايزيد على 90% من التجارة العالمية عبر البحار.

كانت هذه تفاصيل خبر هيئة النقل تحتفي بـ1000 بحار سعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.