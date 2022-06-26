معرض سعودي أمريكي للتصوير الفوتوغرافي

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وتجول الجميع بالمعرض الذي ضم 48 صورة، تمثل الطبيعة والثقافة والحضارة في المملكة والولايات المتحدة، حيث يحاكي المعرض فكرة الصورة في إشارة إلى رسالة الفنون لمد جسور التواصل الثقافية والإنسانية بين المجتمعات والحضارات، ورصد الطبيعة والصحاري والمعالم الأثرية والمدنية، كما استمع الحضور لشرح مفصل عن الأركان والفعاليات المصاحبة من مشرفة المعرض مها قزان، والتي اشتملت على عدد من الألوان الشعبية والعرضة السعودية وخيمة التراث الشعبي والقهوة السعودية والخط العربي والفنون الأدائية الموسيقية والفنون التشكيلية.وفي ختام الجولة قدم مدير الجمعية بالمنطقة درعا تذكاريا للقنصل الأمريكي، كما كرم الرعاة المشاركين.
من جانبه عبر القنصل الأمريكي عن سعادته بالتعاون مع الجمعية في مجالات الثقافة والفنون، مبديا إعجابه بما شاهده من أعمال جميلة في المعرض والتي تعبر عن دور الفنون في تلاقي الحضارات.
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