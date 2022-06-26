تدريب طالبات الاقتصاد المنزلي على احتراف الضيافة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف تدريب الطالبات على احتراف خدمات الضيافة، وقعت جامعة الملك خالد ممثلة في كلية الاقتصاد المنزلي أمس الأول، اتفاقيتي عقد خدمات مع الشركة السويسرية للضيافة وشركة النجمة للتدريب (ستار) - الشريك الرسمي لمعهد المنظمة الأمريكية للفنادق والسكن AHLEI، وذلك في المدينة الجامعية بالقرعاء.

وأكد وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور سعد بن دعجم على أهمية التدريب الذي تحرص الجامعة من خلاله على تهيئة طلابها وطالباتها وفق احتياجات سوق العمل من خلال المواءمة مع البرامج والاستراتيجيات الوطنية كبرنامج تنمية القدرات البشرية واستراتيجية تطوير منطقة عسير.

وأوضحت المشرف على وحدة التدريب والتبادل الطلابي الدكتورة منى الشهري أن الاتفاقيتين تقدمان فرص تدريب متميزة في مجال الضيافة، لافتة الانتباه إلى أن فرص التدريب الناجمة عن هذه الاتفاقيات تسهم في حصول 95 طالبة من طالبات أقسام الاقتصاد المنزلي على مستوى الجامعة على شهادة «محترف خدمة الضيوف المعتمد CGSP» التي تحظى بدعم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).