مقتل 22 شخصاً في جنوب أفريقيا في ظروف غامضة

محمد بن مسعود - الدمام - قال مسؤولون في قطاع الصحة في جنوب أفريقيا اليوم الأحد إن السلطات تحقق في مقتل ما لا يقل عن 22 شخصا داخل حانة شهيرة في بلدة بالقرب مدينة إيست لندن.

وقال سياندا مانانا، المتحدث باسم إدارة الصحة في إيسترن كيب، إن الجثامين ستنقل إلى مشارح الولاية حيث من المتوقع أن يساعد الأقارب في التعرف على الضحايا الرجال والنساء.

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وأبلغ رويترز بينما كان أفراد الطب الشرعي يعملون في مكان الحادث الذي طوقته الشرطة في حانة إنيوبيني “سنبدأ فورا في تشريح الجثث حتى نتمكن من تحديد سبب الوفاة”.

وأضاف مانانا “يوجد حاليا 22 جثة”.

وفي وقت سابق، قال البريجادير تمبينكوسي كينانا إن بعض الأشخاص أبلغوا الشرطة بشأن الحادث الذي وقع في منطقة سينيري بارك على بعد حوالي ثلاثة كيلومترات من وسط المدينة.

وقال كينانا لرويترز “ملابسات مقتلهم ما زالت قيد التحقيق” مضيفا أنه من السابق لأوانه تحديد سبب مقتل الشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و20 عاما.

