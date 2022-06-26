السفير نقلي يستعرض مشاركة وفد اللجنة العقارية في الملتقى السعودي ـ المصري

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي في مكتبه بمقر السفارة اليوم (الأحد) وفد اللجنة الوطنية العقارية باتحاد الغرف السعودية برئاسة محمد بن عبد الله المرشد، بحضور الملحق التجاري بالسفارة زايد بن عبد الله الأسمري. وجرى خلال اللقاء استعراض مشاركة الوفد في الملتقى العقاري الثاني السعودي المصري المقام حالياً في القاهرة.

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