اخبار الخليج – انطلاق فعاليات الأسبوع الثاني للمعسكر الصيفي بعدد من ورش العمل المتنوعة

محمد بن مسعود - الدمام - ضمن مبادرات الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة «بحريننا»، انطلقت فعاليات الأسبوع الثاني للمعسكر الصيفي للأكاديمية الملكية للشرطة والذي يقام بالتعاون مع صندوق العمل «تمكين» بنسخته الثالثة عشر.

وقد تضمن برنامج المعسكر عدداً من ورشة العمل التي تهدف إلى تهيئة المشاركين للاستعداد للمستقبل ومواجهة التحديات المختلفة، حيث شارك الطلبة في ورشة عمل «جود القيادي» والتي تضمنت التعريف بمفاهيم القيادة وأبرز صفات القائد، والتحديات التي يواجهها. كما شارك الطلبة في ورشة عمل «أول خطوة» والتي تهدف إلى ارشادهم إلى أهمية وضع أهداف واضحة في الحياة، وطرق صياغتها والعمل على تحقيقها.

من جانب آخر شارك طلبة المعسكر في عدد من ورشة العمل التي تهتم بالجانب الصحي والبدني، حيث شاركوا في ورشة عمل «تأثير التغذية والنوم في ممارسة الرياضة» والتي استمعوا خلالها لشرح عن التغذية السليمة، ومعدل أوقات النوم الصحية، وكيفية المحافظة على الجسم، وتوزيع المجهود البدني. بالإضافة للمشاركة في ورشة عمل «المحطات» والتي تهدف للتوعية بأخذ احتياطات السلامة خلال ممارسة الرياضة، وطرق التنويع في التمارين الرياضية، مع التدرج في شدتها.

الجدير بالذكر بأن المعسكر الصيفي للأكاديمية الملكية للشرطة يهدف إلى تعزيز المواطنة وترسيخ قيم الولاء والانتماء والتسامح، وغرس الهوية الإسلامية، وربط الحاضر بالماضي وتعميق المعرفة بالتاريخ الوطني، بالإضافة لترسيخ وفهم الواجبات والمسئوليات الوطنية.