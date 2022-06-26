اخبار الخليج – علي يوسف تقي يحصل على الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ديبول الأمريكية

محمد بن مسعود - الدمام - حصل علي يوسف تقي على شهادة الماجستير في ادارة الاعمال من جامعة ديبول الاميركية بمعهد البحرين للدراسات المصرفية «bibf» بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف.

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