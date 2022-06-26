5 ملايين طالب وطالبة يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الثالث

ويعد هذا الاختبار هو الثالث والنهائي لهذا العام بعد قرار إضافة فصل ثالث للعام الدراسي. وقامت وزارة التعليم من خلال إدارات التعليم بمتابعة مباشرة لتجهيزات واستعدادات المدارس ووفرت الدعم اللازم لتهيئة المدارس للاختبارات بإشراف متخصصين في إدارات التعليم.
وفي ذات السياق وجهت وزارة العليم عبر حسابها الرسمي في "تويتر" نصائح وإرشادات للطلاب والطالبات، للاستعداد الجيّد للاختبارات النهائية منها إعداد جدول زمني يتم خلاله مراجعة المناهج، وعمل خرائط ذهنية شاملة لأقسام المادة، وإجراء اختبارات قصيرة. ودعت الطلاب ضمن توجيهاتها إلى أخذ فترات نوم كافية، وعدم التوتر والقلق من الاختبار والتأني بالمذاكرة، وتحديد النقاط المهمة لكل درس، إلى جانب اختيار المكان المناسب للمذاكرة.
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