خالد الفيصل يتفقد صالة الحجاج

تفقد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة للاطمئنان على سير العمل والوقوف على ما تم إعداده وتجهيزه من خدمات لحجاج بيت الله الحرام القادمين عن طريق المطار.

وبدأت جولة أمير مكة التي رافقه فيها وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ووزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج ومدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى ومدير الأمن العام الفريق محمد عبدالله البسامي ورئيس مجلس مديري شركة مطارات جدة المهندس رائد بن أبراهيم المديهيم والرئيس التنفيذي لشركة مطارات القابضة المهندس محمد بن أحمد الموكلي وعدد من مسؤولي الجهات الأمنية والحكومية العاملة بالمطار.

واستمع إلى شرح من الرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة أيمن بن عبدالعزيز ابوعباة عن الخطة التشغيلية والخدمات التي يقدمها مجمع صالات الحج والعمرة وآلية العمل المتبعة من قبل الجهات الحكومية والتشغيلية داخل المجمع الذي تصل مساحته الإجمالية إلى 510 ألف متر مربع تشمل صالات السفر بالمجمع والمنطقة العامة (البلازا)، حيث تم تهيئة 14 صالة سفر لاستقبال ضيوف الرحمن ويوجد بها (166) منصة لإنهاء إجراءات السفر و(210) منصة للجوازات، و(18) بوابة سفر و(10) سيور للحقائب بطول 1180م، وصالة للدرجة الأولى ، كما يتوفر بالمجمع (116) موقفاً للحافلات، وتتسع ساحة وقوف الطائرات في المجمع إلى (26) طائرة في وقت واحد، وتصل الطاقة الاستيعابية للمجمع في اليوم الواحد في مرحلة القدوم إلى 45 ألف راكب، وفي مرحلة المغادرة تصل إلى42 ألف راكب ايضاً.

عقب ذلك ترأس الفيصل في صالة الحج والعمرة اجتماع لجنة الحج المركزية حيث تم استعراض ومناقشة المواضيع المتعلقة بموسم الحج ومتابعة استعدادات وخطط الجهات الحكومية ذات العلاقة بأعمال موسم حج هذا العام، ومتابعة توفر جميع الترتيبات والإجراءات اللازمة لتقديم أفضل الخدمات لضيوف بيت الله الحرام.

وقدمت الجوازات نبذة عن خطتها والتي تنفذها لاستقبال ضيوف بيت الله الحرام بدعم المواقع المخصصة لخدمتهم بالأجهزة التقنية الحديثة وبالكوادر البشرية المؤهلة التي تسهم في إنهاء الإجراءات في وقت قياسي دون تأخير في جميع المنافذ وتم توفير أكثر من 200 كاونتر في مجمع صالات الحج العمرة لخدمة ضيوف الرحمن وتسهيل إجراءتهم .

كما قدمت وزارة الحج والعمرة موجزاً عن خطتها لخدمة ضيوف الرحمن بالتكامل مع جميع الأجهزة الحكومية وإنهاء إجراءات الحجاج كافة بسهولة ويسر بدءاً من إصدار التأشيرات والتأكد من الخصائص الحيوية والحالة الصحية، وترتيب عمليات النقل والإعاشة والتسكين بالشراكة مع كافة الجهات العاملة في الحج حتى مغادرتهم سالمين بعد تأدية المناسك ، وتسخير التقنية لخدمتهم ومن أبرز التقنيات بطاقة الحج الذكية التي سيجري تطبيقها هذا العام من أجل تسهيل تنقل الحجاج، وسرعة وصولهم لمواقعهم في مشعر منى ومشعر عرفات، كذلك مبادرة حج بلاحقيبة والتي تعمل على شحن ونقل وإيصال حقائب الحجاج من مجمع صالات الحج والعمرة إلى المشاعر المقدسة والعكس.

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال المتعلقة بشؤون الحج واستعدادات الجهات ذات العلاقة واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.