وأوضحت الهيئة أن حبوب الكبتاجون شكّلت النسبة الكبرى من مضبوطات الحبوب المخدرة، في حين شملت مضبوطات المخدرات: الحشيش والهيروين والكوكايين والشبو وغيرها من المخدرات. وأضافت أن العمل التكاملي والتنسيق المستمر مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمديرية العامة لحرس الحدود، أسهما في كشف وإحباط تلك المحاولات، إلى جانب القبض على مستقبلي الممنوعات داخل المملكة.
وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مواصلة جهودها عبر منافذها البرية والبحرية والجوية والمضي في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، والعمل في سبيل ذلك على مكافحة التهريب بكل أشكاله وأنواعه؛ تحقيقًا لإحدى أبرز مهامها ومرتكزاتها، المتمثلة في تعزيز الجانب الأمني، وتحقيق أمن وحماية المجتمع من هذه الآفات.
ويكشف حجم تلك المضبوطات الكفاءة العالية لفرق العمل الجمركية في 41 منفذًا جمركيًا تستفيد جميعها من التقنيات الأمنية الحديثة والوسائل الحية "الكلاب البوليسية"، وغيرها من الأساليب التي أسهمت في الحد من خطر دخول هذه الممنوعات إلى داخل المملكة.
كما أسهمت منظومة الهيئة الأمنية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وذلك في الوقت الذي تواصل فيه المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية جهودها في سبيل تحقيق أمن وحماية المجتمع, وذلك بكشف الحيل التي يستخدمها أرباب التهريب لمحاولة تمرير سمومهم إلى المملكة، حيث تُشكل المنافذ الجمركية سدًا منيعًا أمام تلك المحاولات.
كانت هذه تفاصيل خبر إحباط تهريب 18 مليون حبة مخدرة و5 آلاف كيلوجرام من المخدرات خلال 5 أشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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