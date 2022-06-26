مقومات جامعة تهامة في انتظار قرار

أكثر من 10 آلاف طالب وطالبة هم خريجو المرحلة الثانوية في مدارس تهامة عسير ينتظرون قرار جامعة تهامة التي تحوي كافة التخصصات وتلبي احتياجات سوق العمل.

وكان أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال ‬رعا من أسبوعين حفل تخريج 2136 طالباً وطالبة، من فرع جامعة الملك خالد بقطاع تهامة، وكرم الطلاب والطالبات الأوائل الحاصلين على مراتب الشرف.

فرص عمل

يقول عضو مجلس منطقة عسير (سابقا) بلقاسم ربيع أن الجميع يتطلع إلى اعتماد جامعة تهامة فهي تستخدم محافظات تهامة في منطقتي عسير والمحافظات الجنوبية في منطقة مكة المكرمة مع ما يحقق العديد من الفرص الاستثمارية وفرص العمل لقطاع كبير من الشباب والشابات مع الاستقرار الأسري لأولياء أمور الطلاب والطالبات.

مباني حديثة

عبد العلام الفلقي رئيس مجلس مركز مسارات التميز للإرشاد الأسري قال، إن الاستثمار الرشيد في رأس المال البشري من خلال التعليم هو الضمانة الحقيقية نحو تنمية مثلى ومكتسبات عظمى، ومن هنا فإن الحاجة إلى وجود جامعة مستقلة في ربوع تهامة أصبح من المترادفات اليومية في وجدان الناس وفقا لمعطيات منطقية واستنطاقات تنموية، حيث ارتفاع الكثافة السكانية وحرص أهالي المحافظات التهامية في محايل عسير وبارق والمجاردة والبرك والمراكز التابعة لها على إلحاق أبنائهم وبناتهم في التعليم العالي في تخصصات لا تتوفر في فرع جامعة الملك خالد الحالية، ولا بد من جامعة مستقلة تحقق أحلامهم وتخدم المحافظات التهامية، خصوصا بعدما خصصت مساحة كبيرة ومباني حديثة للجامعة المرتقبة.

التوسع في الأقسام

علي حنفان العمري عضو لجنة التنمية السياحية بالمجاردة قال: لدينا في محافظة المجاردة حلم طال انتظاره وهو اعتماد جامعة تهامة لكي تتوسع الجامعة في افتتاح الكليات في جميع محافظات تهامة التي يزيد عدد سكانها على 500 ألف نسمة ولدينا مطالبات تمت دراستها ومناقشتها مع رئيس الجامعة السابق ووعدنا خيراً، وإلى الآن لم تر النور، منها افتتاح كلية للبنين والتوسع في الأقسام في كلية العلوم والآداب للبنات، وكذلك افتتاح قسم للعلوم الصحية والتطبيقية، وعلمت «دوت الخليج» أن جامعة الملك خالد قد رفعت مقترحا بهذا المطلب.

المدينة الجامعية بتهامة

على مساحة4 ملايين متر مربع

12 ألف طالب وطالبة منتظمون في فرع تهامة 6 كليات

30 تخصصا

10 آلاف خريج سنويا

‏فرع تهامة أنشئ في 1434

‏فرع الجامعة يخدم محافظات محايل والمجاردة وبارق ورجال المع والبرك