البورصة المصرية تغلق على تباين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 9ر1 مليار جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى 4ر633 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية “إيجي اكس 30” بنسبة 04ر0% مسجلًا 75ر9443 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي اكس 70” بنسبة 23ر0% ليصل عند مستوى 77ر1774 نقطة، وانخفض مؤشر “إيجي إكس 100” الأوسع نطاقًا بنحو 09ر0% لينهي التعاملات عند مستوى 08ر2627 نقطة.