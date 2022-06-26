لا تخطر على بال.. أبرز أساليب تهريب المخدرات للمملكة خلال 2021 ـ 2022

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ فريق التحرير
أكدت قوات مكافحة المخدرات، اليوم الأحد، أنه مهما تعددت طرق وأساليب المهربين؛ فالنتيجة ستكون في قبضة مكافحة المخدرات، مشددة على أن أمن الوطن خط أحمر.
وكشفت مكافحة المخدرات، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على “تويتر” أن أبرز أساليب تهريب المواد المخدرة للمملكة خلال 2021 ـ 2022، تمثلت في: “شحنة حبوب الذرة، وحاوية فاكهة عنب، طرد بريدي، حويت بهارات وبقوليات، حاويات هيل، شحنة برتقال”.
وتضمنت: “شحنة ليمون، مكائن ومعدات وقطع غيار مصاعد، شحنة مواد بناء، ألواح حديدة، صحون بلاستيكية، شحنة حبوب قهوة”.
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