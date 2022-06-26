محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
وقعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم، مذكرة تفاهم مع شركتي خدمات الحلول المتقدمة للاتصالات «ATSS» و «HCL»، وذلك بهدف دعم انتشار والاستفادة من تقنيات الجيل الخامس وإنترنت الأشياء، وذلك لإيجاد فرص في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ذات عوائد معرفية واقتصادية، بما في ذلك توطين التقنيات الحديثة، تعزيزًا لمكانة المملكة بوصفها مركزًا تقنيًا إقليميًا، وبناء بنية رقمية تسهم في الاستدامة والريادة العالمية.
ووقع المذكرة من جانب الوزارة وكيل الاتصالات والبنية التحتية المهندس بسام البسام، ومن الجانبين الآخرين الرئيس التنفيذي لشركة خدمات الحلول المتقدمة للاتصالات المهندس عبدالله العصيمي، ورئيس الشؤون الهندسية والأبحاث والتطوير بشركة «HCL» فيجاي جونتور.
وسيعمل الجانبان بموجب المذكرة على معاونة الوزارة في إيجاد نماذج عمل تجريبية في استخدام تقنيات إنترنت الأشياء مدعمة بشبكات الجيل الخامس 5G، وتطوير نماذج أعمال لحالات استخدام إنترنت الأشياء والجيل الخامس، والتعاون على إيجاد فرص للشركات التقنية وإيجاد الفرص الاستثمارية ودعم نموها، إضافةً إلى تطوير مركز «Wave 4 DX Lap» لتقديم برامج التحول الرقمي المدعوم بتقنيات إنترنت الأشياء، وتطوير ونشر أوراق بحث ذات صلة بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
أخبار قد تهمك
كما تشمل مجالات التعاون الجانب المتعلق بتطوير تجارب حلول إنترنت الأشياء والجيل الخامس في مختلف القطاعات ومن ضمنها «الجيل الخامس وإنترنت الأشياء، المطارات، الصحة، الزراعة، النقل، المدن والبيوت الذكية، الطاقة، الصناعة، والتجزئة»، إلى جانب تسريع التحول المعرفي وتطوير المحتوى المحلي من خلال التعاون مع الوزارات والشركات والجامعات ومراكز التدريب للتحول الرقمي الناشئ وتقنيات الجيل الخامس، وإجراء ورش عمل حول التكنولوجيا للوزارات المختلفة بمعاونة شركاء «HCL» العالميين.
قد يهمك أيضاً :-
- وزارة الاتصالات توقع مذكرة تفاهم مع شركتي «ATSS» و «HCL» لتطوير استخدام تقنيات الـ 5G وإنترنت الأشياء”
- لا تخطر على بال.. أبرز أساليب تهريب المخدرات للمملكة خلال 2021 ـ 2022
- مؤشرَا البحرين العام والإسلامي يقفلان على انخفاض
- المعدن الثمين والملاذ الآمن وقت الأزمات
- اخبار الخليج - الجامعة الخليجية تطرح برامج أكاديمية جديدة
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الاتصالات توقع مذكرة تفاهم مع شركتي «ATSS» و «HCL» لتطوير استخدام تقنيات الـ 5G وإنترنت الأشياء” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.