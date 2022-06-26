مؤشرَا البحرين العام والإسلامي يقفلان على انخفاض

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,809.73 بانخفاض بلغ قدره 6.62 نقطة عن معدل الإقفال السابق؛ وذلك ، وأقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 670.78 بانخفاض بلغ قدره 0.91 نقطة عن معدل إقفاله السابق .
وبلغت كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم 383 ألفًا و593 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 124 ألفًا و340 دينارًا بحرينيًا نُفِّذت من خلال 32 صفقة.
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