اخبار الخليج – الجامعة الخليجية تطرح برامج أكاديمية جديدة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت‭ ‬الجامعة‭ ‬الخليجية‭ ‬عن‭ ‬فتح‭ ‬باب‭ ‬القبول‭ ‬والتسجيل‭ ‬في‭ ‬برامج‭ ‬أكاديمية‭ ‬جديدة‭: ‬‮«‬بكالوريوس‭ ‬القانون‮»‬‭ ‬و‭ ‬‮«‬ماجستير‭ ‬الإعلام‮»‬‭ ‬وذلك‭ ‬بمنح‭ ‬دراسية‭ ‬للراغبين‭ ‬في‭ ‬دراسة‭ ‬برنامج‭ ‬القانون‭ ‬إضافة‭ ‬للبرامج‭ ‬الأكاديمية‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬الجامعة‭ ‬و‭ ‬المعتمدة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬ومجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وهي‭: ‬‮«‬بكالوريوس‭ ‬المحاسبة‭ ‬والمالية،‭ ‬بكالوريوس‭ ‬إدارة‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية،‭ ‬بكالوريوس‭ ‬الإعلام،‭ ‬وبكالوريوس‭ ‬هندسة‭ ‬التصميم‭ ‬الداخلي”‭. ‬إضافة‭ ‬للبرامج‭ ‬الأكاديمية‭ ‬المستضافة‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬نورثهامبتون‭ ‬بالمملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬بكالوريوس‭ ‬‮«‬الهندسة‭ ‬الكهربائية‭ ‬والإلكترونية‮»‬‭ ‬و»الهندسة‭ ‬الميكانيكية‮»‬‭.‬

برنامج‭ ‬القانون‭ ‬بمساراته‭ ‬الثلاثة‭ .. ‬نقلة‭ ‬

نوعية‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬القانوني‭ ‬المعاصر

قال‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬الخليجية‭ ‬البروفيسور‭ ‬مهند‭ ‬المشهداني‭ ‬إن‭ ‬برنامج‭ ‬القانون‭ ‬يعد‭ ‬فريد‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬ومختلف‭ ‬تمامًا‭ ‬عن‭ ‬برامج‭ ‬القانون‭ ‬الأخرى‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬والمنطقة‭ ‬عمومًا،‭ ‬حيث‭ ‬يأتي‭ ‬بثلاث‭ ‬مسارات‭ ‬مختلفة‭ ‬وهي‭ ‬مسار‭ ‬الأعمال‭ ‬ومسار‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬ومسار‭ ‬العقارات،‭ ‬حيث‭ ‬تحاكي‭ ‬هذا‭ ‬المسارات‭ ‬الواقع‭ ‬المعاصر‭ ‬والتغيرات‭ ‬العالمية‭ ‬الجديدة،‭ ‬وتستجيب‭ ‬لمتطلبات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬التي‭ ‬أصبحت‭ ‬بحاجة‭ ‬لقانونيين‭ ‬بمهارات‭ ‬جديدة‭ ‬وبطبيعة‭ ‬تخصصية،‭ ‬لذلك‭ ‬فهو‭ ‬يوفر‭ ‬لخريجيه‭ ‬خيارات‭ ‬وظيفية‭ ‬أوسع‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬والتسويق‭ ‬والموارد‭ ‬البشرية‭ ‬والتطوير‭ ‬العقاري،‭ ‬وعليه‭ ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬الفرص‭ ‬الوظيفية‭ ‬ضيقة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المحاماة‭ ‬والشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬فقط،‭ ‬بل‭ ‬ستتوسع‭ ‬لتشمل‭ ‬مؤسسات‭ ‬وقطاعات‭ ‬أخرى‭.‬

و‭ ‬أضاف‭ ‬المشهداني‭ ‬أن‭ ‬افتتاح‭ ‬برنامج‭ ‬القانون‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬الخليجية‭ ‬جاء‭ ‬ليقدم‭ ‬خرجين‭ ‬ذوي‭ ‬كفاءة‭ ‬متخصصة،‭ ‬وليكونوا‭ ‬ركيزة‭ ‬أساسية‭ ‬لخطة‭ ‬التوسع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬التي‭ ‬تضمنتها‭ ‬استراتيجية‭ ‬التطوير‭ ‬المرسومة‭ ‬ضمن‭ ‬رؤية‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬2030‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وتوجهات‭ ‬عمل‭ ‬الحكومة،‭ ‬ومجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادي‭ ‬البحريني‭. ‬

ومن‭ ‬جانبه‭ ‬أفاد‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬عميد‭ ‬كلية‭ ‬القانون‭ ‬الدكتور‭ ‬فراس‭ ‬محمد‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬يرتكز‭ ‬إلى‭ ‬الجانب‭ ‬العملي‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬ليكسب‭ ‬الطالب‭ ‬خبرة‭ ‬حقيقية‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الدراسة‭ ‬فهو‭ ‬يهيئ‭ ‬الطالب‭ ‬للحياة‭ ‬المهنية‭ ‬والاكاديمية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬القانون‭ ‬مع‭ ‬تخصصات‭ ‬أخرى‭ ‬وهي‭ ‬التجارة،‭ ‬العقارات،‭ ‬وتقنية‭ ‬المعلومات،‭ ‬مع‭ ‬دمج‭ ‬المهارات‭ ‬المطلوبة‭ ‬لهذه‭ ‬المجالات‭ ‬مع‭ ‬متطلبات‭ ‬مجال‭ ‬القانون‭. ‬مؤكدًا‭ ‬أنه‭ ‬وبناءً‭ ‬على‭ ‬الدراسات‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بها‭ ‬الجامعة‭ ‬الخليجية‭ ‬تبين‭ ‬أن‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬اليوم‭ ‬بحاجة‭ ‬لقانونيين‭ ‬لديهم‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬إجراء‭ ‬وتنظيم‭ ‬وإدارة‭ ‬التعاملات‭ ‬القانونية‭ ‬المرتبطة‭ ‬بقطاعات‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات،‭ ‬وقطاع‭ ‬الأعمال‭ ‬المتنامي،‭ ‬وقطاع‭ ‬العقارات‭ ‬الذي‭ ‬توسع‭ ‬ليضم‭ ‬مفاهيم‭ ‬قانونية‭ ‬حديثة‭. ‬

ماجستير‭ ‬الإعلام‭ ‬يواكب‭ ‬

التطورات‭ ‬التكنولوجية‭ ‬الإعلامية‭ ‬العالمية‭ ‬

أشار‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬عميد‭ ‬كلية‭ ‬الاتصال‭ ‬وتقنيات‭ ‬الإعلام‭ ‬وعميد‭ ‬كلية‭ ‬العلوم‭ ‬الإدارية‭ ‬والمالية‭ ‬الدكتور‭ ‬شريف‭ ‬بدران‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬فتح‭ ‬القبول‭ ‬والتسجيل‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬ماجستير‭ ‬الإعلام‭ ‬الذي‭ ‬يأتي‭ ‬استكمالاً‭ ‬للإنجازات‭ ‬المحلية‭ ‬والعالمية‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬برنامج‭ ‬الإعلام‭. ‬

‭ ‬وأضاف‭ ‬بدران‭ ‬أن‭ ‬الدراسة‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬الماجستير‭ ‬سوف‭ ‬يكون‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬ثلاث‭ ‬فصول‭ ‬دراسية‭ ‬وعلى‭ ‬الطالب‭ ‬اجتياز‭ ‬42‭ ‬ساعة‭ ‬دراسية‭. ‬كما‭ ‬يتضمن‭ ‬برنامج‭ ‬الماجستير‭ ‬10‭ ‬مقررات‭ ‬دراسية‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أطروحة‭ ‬الماجستير‭ ‬وتركز‭ ‬المقررات‭ ‬على‭ ‬مهارات‭ ‬التخطيط‭ ‬والتفكير‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬والقيادي‭ ‬في‭ ‬المؤسسات‭ ‬الإعلامية‭ ‬سواء‭ ‬الحكومية‭ ‬أو‭ ‬الخاصة‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الاتجاهات‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الإعلامي‭.‬

كما‭ ‬بين‭ ‬بدران‭ ‬أن‭ ‬شروط‭ ‬القبول‭ ‬في‭ ‬الماجستير‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الطالب‭ ‬حاصلاً‭ ‬على‭ ‬بكالوريوس‭ ‬وبحد‭ ‬أدنى‭ ‬معدل‭ ‬2‭.‬33‭ ‬وأقل‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬يخضع‭ ‬الطالب‭ ‬لقبول‭ ‬مشروط،‭ ‬مع‭ ‬إجراء‭ ‬اختبارات‭ ‬قبول‭ ‬في‭ ‬اللغة‭ ‬الإنجليزية‭ ‬ومقابلة‭ ‬شخصية‭.‬

وفي‭ ‬ذات‭ ‬السياق‭ ‬عبر‭ ‬بدران‭ ‬عن‭ ‬أعتزازه‭ ‬بافتتاح‭ ‬الجامعة‭ ‬الخليجية‭ ‬لأول‭ ‬كلية‭ ‬إعلام‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أنها‭ ‬تسعى‭ ‬لرفد‭ ‬المملكة‭ ‬بكوادر‭ ‬إعلامية‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬الإعلام‭ ‬باحترافية‭ ‬والمنافسة‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬وترتقي‭ ‬لطموحات‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬والخليجي‭ ‬والدولي،‭ ‬وتشارك‭ ‬بشكل‭ ‬فعال‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

برنامج‭ ‬جامعة‭ ‬نورثهامبتون‭ … ‬فرصة‭ ‬ذهبية‭ ‬للدراسة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بنظام‭ ‬وشهادة‭ ‬بريطانية‭ ‬

أفاد‭ ‬البروفيسور‭ ‬مهند‭ ‬المشهداني‭ ‬‮«‬إن‭ ‬هذه‭ ‬البرامج‭ ‬ستتيح‭ ‬للطلبة‭ ‬المسجلين‭ ‬فرصة‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬دولية‭ ‬من‭ ‬بريطانيا،‭ ‬معتمدة‭ ‬محليًا‭ ‬وعالميًا‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وخارجها،‭ ‬مع‭ ‬ضمان‭ ‬ذات‭ ‬الجودة‭ ‬التعليمية‭ ‬والخبرات‭ ‬المتوافرة‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬السفر‭ ‬للخارج‭ ‬وبتكلفة‭ ‬مناسبة‮»‬‭.‬

وأوضحت‭ ‬رئيس‭ ‬وحدة‭ ‬القبول‭ ‬والتسجيل‭ ‬والشؤون‭ ‬الطلابية‭ ‬الأستاذة‭ ‬براء‭ ‬السامرائي‭ ‬أن‭ ‬نظام‭ ‬الدراسة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬التخصصات‭ ‬سيكون‭ ‬بريطانيًا،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬للطالب‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬مصادر‭ ‬التعلم‭ ‬الإلكترونية‭ ‬للجامعتين‭ ‬مما‭ ‬سيمنحه‭ ‬أدوات‭ ‬تعلم‭ ‬غير‭ ‬محدودة،‭ ‬مبنية‭ ‬أن‭ ‬الكادر‭ ‬الأكاديمي‭ ‬الذي‭ ‬سيقوم‭ ‬بالتدريس‭ ‬في‭ ‬البرنامجين‭ ‬سيكون‭ ‬مشتركًا‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬نورثهامبتون‭ ‬والجامعة‭ ‬الخليجية‭.‬

كما‭ ‬أشارت‭ ‬السامرائي‭ ‬أن‭ ‬الجامعة‭ ‬الخليجية‭ ‬قد‭ ‬انهت‭ ‬كافة‭ ‬استعدادتها‭ ‬لاستقبال‭ ‬الدفعة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬الطلبة‭ ‬المسجلين‭ ‬في‭ ‬التخصصات‭ ‬الهندسية‭ ‬التابعة‭ ‬لجامعة‭ ‬نورثهامبتون‭ ‬البريطانية‭ ‬والمستضافة‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬الخليجية‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬افتتاح‭ ‬10‭ ‬مختبرات‭ ‬هندسية‭ ‬مزودة‭ ‬بأحدث‭ ‬التقنيات‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬إضافة‭ ‬لاستقبال‭ ‬أساتذة‭ ‬بريطانيين‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬نورثهامبتون‭ ‬لتدريس‭ ‬الطلبة‭. ‬

وأكدت‭ ‬السامرائي‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬البرامج‭ ‬جاءت‭ ‬بعد‭ ‬بحث‭ ‬ودراسة‭ ‬لمتطلبات‭ ‬واحتياجات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬المحلي‭ ‬والعالمي،‭ ‬حيث‭ ‬ان‭ ‬الجامعة‭ ‬الخليجية‭ ‬تهتم‭ ‬بطرح‭ ‬البرامج‭ ‬الأكاديمية‭ ‬المطلوبة‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬وتعمل‭ ‬بشكل‭ ‬دؤوب‭ ‬على‭ ‬تطويرها‭ ‬بما‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬احتياجاته‭ ‬ومع‭ ‬التطورات‭ ‬العلمية‭ ‬والتكنولوجية‭ ‬مما‭ ‬يسهل‭ ‬حصول‭ ‬الطالب‭ ‬على‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬مناسبة‭ ‬بعد‭ ‬تخرجه‭ ‬ويساهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬رؤية‭ ‬الجامعة‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬امداد‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬بطاقات‭ ‬بشرية‭ ‬تصنع‭ ‬اثر‭ ‬ايجابي‭ ‬على‭ ‬المؤسسات‭ ‬التي‭ ‬ستعمل‭ ‬فيها‭.‬

ونوهت‭ ‬أنه‭ ‬بإمكان‭ ‬الطلبة‭ ‬الراغبين‭ ‬بالالتحاق‭ ‬بالجامعة‭ ‬تقديم‭ ‬طلباتهم‭ ‬عبر‭ ‬الأنترنت‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬ملئ‭ ‬الاستمارة‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬الجامعة‭ ‬الإلكتروني‭ ‬أو‭ ‬عبر‭ ‬الواتساب‭ ‬الرسمي‭ ‬الخاص‭ ‬بالجامعة‭ ‬الخليجية‭ (‬66727901‭ ‬973+‭)‬

كما‭ ‬أكدت‭ ‬السامرائي‭ ‬أن‭ ‬الجامعة‭ ‬تعمل‭ ‬بشكل‭ ‬دؤوب‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬كافة‭ ‬التسهيلات‭ ‬للطلبة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬فتح‭ ‬المجال‭ ‬لتسجيل‭ ‬المستجدين‭ ‬بشكل‭ ‬إلكتروني‭ ‬وإعداد‭ ‬الجداول‭ ‬الدراسية‭ ‬بالشكل‭ ‬المرن‭ ‬الذي‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬أوقات‭ ‬أغلب‭ ‬الطلبة‭ ‬إضافة‭ ‬لميزة‭ ‬دفع‭ ‬الرسوم‭ ‬بالأقساط‭ ‬فصليًا‭.‬

المنح‭ ‬الدراسية‭ ‬

بينت‭ ‬الأستاذة‭ ‬براء‭ ‬السامرائي‭ ‬أن‭ ‬المنح‭ ‬الدراسية‭ ‬تقدم‭ ‬للطلبة‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬برامج‭ ‬البكالوريوس‭ ‬المطروحة‭ ‬حاليًا‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬وتعتمد‭ ‬نسبة‭ ‬المنحة‭ ‬على‭ ‬نوع‭ ‬التخصص‭ ‬ومعدل‭ ‬الطالب‭ ‬في‭ ‬الثانوية‭ ‬و‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬الأنشطة‭ ‬الطلابية‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬دعم‭ ‬وتشجيع‭ ‬الطلبة‭ ‬المتفوقين‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬التميز‭ ‬الأكاديمي‭ ‬والطلابي‭.‬

الاعتمادات‭ ‬والعضويات‭ ‬الدولية‭ ‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬الجامعة‭ ‬الخليجية‭ ‬وكلياتها‭ ‬حاصلة‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الاعتمادات‭ ‬والعضويات‭ ‬الدولية‭ ‬حيث‭ ‬حصلت‭ ‬كلية‭ ‬العلوم‭ ‬الإدارية‭ ‬والمالية‭ ‬على‭ ‬عضوية‭ ‬AASCB‭ ‬الدولية،‭ ‬كما‭ ‬حصل‭ ‬برنامج‭ ‬المحاسبة‭ ‬والمالية‭ ‬على‭ ‬الاعتمادية‭ ‬الدولية‭ ‬من‭ ‬جمعية‭ ‬المحاسبين‭ ‬القانونيين‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ (‬ACCA‭). ‬كذلك‭ ‬نال‭ ‬الاعتمادية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬معهد‭ ‬المحاسبين‭ ‬الإداريين‭ ‬المعتمدين‭ (‬ICMA‭) ‬في‭ ‬استراليا‭. ‬ونال‭ ‬برنامج‭ ‬بكالوريوس‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬بالجامعة‭ ‬الخليجية‭ ‬على‭ ‬اعتماد‭ (‬CIPD‭). ‬

كما‭ ‬حصل‭ ‬برنامج‭ ‬الإعلام‭ ‬على‭ ‬عضوية‭ ‬رابطة‭ ‬كليات‭ ‬الصحافة‭ ‬والإعلام‭ ‬الجماهيري‭ ‬بالولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ (‬ASJMC‭)‬،‭ ‬والاعتماد‭ ‬الدولي‭ ‬المهني‭ ‬من‭ ‬المعهد‭ ‬الملكي‭ ‬البريطاني‭ ‬للعلاقات‭ ‬العامة‭ ‬‮«‬CIPR‮»‬‭ ‬وذلك‭ ‬كأول‭ ‬برنامج‭ ‬أكاديمي‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬يحصل‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الاعتماد‭. ‬

وفيما‭ ‬يخص‭ ‬كلية‭ ‬الهندسة‭ ‬فقد‭ ‬حصل‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬منتسبي‭ ‬الكلية‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬عضوية‭ ‬“IET Associate Membership”‭ ‬من‭ ‬مؤسسة‭ ‬الهندسة‭ ‬والتقنية‭ ‬بالمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬كما‭ ‬حصل‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬منتسبيها‭ ‬على‭ ‬عضوية‭ ‬معهد‭ ‬مهندسي‭ ‬الكهرباء‭ ‬والإلكترونيات‭ ‬بالولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬“IEEE”‭.‬