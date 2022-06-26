اخبار الخليج – الجامعة الخليجية تطرح برامج أكاديمية جديدة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الجامعة الخليجية عن فتح باب القبول والتسجيل في برامج أكاديمية جديدة: «بكالوريوس القانون» و «ماجستير الإعلام» وذلك بمنح دراسية للراغبين في دراسة برنامج القانون إضافة للبرامج الأكاديمية التي تقدمها الجامعة و المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم ومجلس التعليم العالي في مملكة البحرين وهي: «بكالوريوس المحاسبة والمالية، بكالوريوس إدارة الموارد البشرية، بكالوريوس الإعلام، وبكالوريوس هندسة التصميم الداخلي”. إضافة للبرامج الأكاديمية المستضافة من جامعة نورثهامبتون بالمملكة المتحدة، وذلك في بكالوريوس «الهندسة الكهربائية والإلكترونية» و»الهندسة الميكانيكية».
برنامج القانون بمساراته الثلاثة .. نقلة
نوعية في المجال القانوني المعاصر
قال رئيس الجامعة الخليجية البروفيسور مهند المشهداني إن برنامج القانون يعد فريد من نوعه ومختلف تمامًا عن برامج القانون الأخرى في البحرين والمنطقة عمومًا، حيث يأتي بثلاث مسارات مختلفة وهي مسار الأعمال ومسار تكنولوجيا المعلومات ومسار العقارات، حيث تحاكي هذا المسارات الواقع المعاصر والتغيرات العالمية الجديدة، وتستجيب لمتطلبات سوق العمل التي أصبحت بحاجة لقانونيين بمهارات جديدة وبطبيعة تخصصية، لذلك فهو يوفر لخريجيه خيارات وظيفية أوسع في مجالات الخدمات المالية والتسويق والموارد البشرية والتطوير العقاري، وعليه لن تكون الفرص الوظيفية ضيقة في مجال المحاماة والشؤون القانونية فقط، بل ستتوسع لتشمل مؤسسات وقطاعات أخرى.
و أضاف المشهداني أن افتتاح برنامج القانون في الجامعة الخليجية جاء ليقدم خرجين ذوي كفاءة متخصصة، وليكونوا ركيزة أساسية لخطة التوسع الاقتصادي التي تضمنتها استراتيجية التطوير المرسومة ضمن رؤية جلالة الملك 2030 لمملكة البحرين وتوجهات عمل الحكومة، ومجلس التنمية الاقتصادي البحريني.
ومن جانبه أفاد القائم بأعمال عميد كلية القانون الدكتور فراس محمد أن هذا البرنامج يرتكز إلى الجانب العملي بشكل كبير ليكسب الطالب خبرة حقيقية خلال فترة الدراسة فهو يهيئ الطالب للحياة المهنية والاكاديمية في مجال القانون مع تخصصات أخرى وهي التجارة، العقارات، وتقنية المعلومات، مع دمج المهارات المطلوبة لهذه المجالات مع متطلبات مجال القانون. مؤكدًا أنه وبناءً على الدراسات التي قامت بها الجامعة الخليجية تبين أن سوق العمل اليوم بحاجة لقانونيين لديهم القدرة على إجراء وتنظيم وإدارة التعاملات القانونية المرتبطة بقطاعات تكنولوجيا المعلومات، وقطاع الأعمال المتنامي، وقطاع العقارات الذي توسع ليضم مفاهيم قانونية حديثة.
ماجستير الإعلام يواكب
التطورات التكنولوجية الإعلامية العالمية
أشار القائم بأعمال عميد كلية الاتصال وتقنيات الإعلام وعميد كلية العلوم الإدارية والمالية الدكتور شريف بدران إلى أن فتح القبول والتسجيل في برنامج ماجستير الإعلام الذي يأتي استكمالاً للإنجازات المحلية والعالمية التي حققها برنامج الإعلام.
وأضاف بدران أن الدراسة في برنامج الماجستير سوف يكون على مدار ثلاث فصول دراسية وعلى الطالب اجتياز 42 ساعة دراسية. كما يتضمن برنامج الماجستير 10 مقررات دراسية بالإضافة إلى أطروحة الماجستير وتركز المقررات على مهارات التخطيط والتفكير الاستراتيجي والقيادي في المؤسسات الإعلامية سواء الحكومية أو الخاصة بالإضافة إلى الاتجاهات العالمية في المجال الإعلامي.
كما بين بدران أن شروط القبول في الماجستير تتمثل في أن يكون الطالب حاصلاً على بكالوريوس وبحد أدنى معدل 2.33 وأقل من ذلك يخضع الطالب لقبول مشروط، مع إجراء اختبارات قبول في اللغة الإنجليزية ومقابلة شخصية.
وفي ذات السياق عبر بدران عن أعتزازه بافتتاح الجامعة الخليجية لأول كلية إعلام في مملكة البحرين مؤكدًا أنها تسعى لرفد المملكة بكوادر إعلامية قادرة على تطبيق تكنولوجيا الإعلام باحترافية والمنافسة في سوق العمل، وترتقي لطموحات المجتمع البحريني والخليجي والدولي، وتشارك بشكل فعال في التنمية المستدامة في المملكة.
برنامج جامعة نورثهامبتون … فرصة ذهبية للدراسة في مملكة البحرين بنظام وشهادة بريطانية
أفاد البروفيسور مهند المشهداني «إن هذه البرامج ستتيح للطلبة المسجلين فرصة الحصول على شهادة دولية من بريطانيا، معتمدة محليًا وعالميًا في مملكة البحرين وخارجها، مع ضمان ذات الجودة التعليمية والخبرات المتوافرة في حال السفر للخارج وبتكلفة مناسبة».
وأوضحت رئيس وحدة القبول والتسجيل والشؤون الطلابية الأستاذة براء السامرائي أن نظام الدراسة في هذه التخصصات سيكون بريطانيًا، كما أن للطالب الحق في الوصول إلى مصادر التعلم الإلكترونية للجامعتين مما سيمنحه أدوات تعلم غير محدودة، مبنية أن الكادر الأكاديمي الذي سيقوم بالتدريس في البرنامجين سيكون مشتركًا من جامعة نورثهامبتون والجامعة الخليجية.
كما أشارت السامرائي أن الجامعة الخليجية قد انهت كافة استعدادتها لاستقبال الدفعة الثانية من الطلبة المسجلين في التخصصات الهندسية التابعة لجامعة نورثهامبتون البريطانية والمستضافة في الجامعة الخليجية حيث تم افتتاح 10 مختبرات هندسية مزودة بأحدث التقنيات خلال العام الماضي، إضافة لاستقبال أساتذة بريطانيين من جامعة نورثهامبتون لتدريس الطلبة.
وأكدت السامرائي أن هذه البرامج جاءت بعد بحث ودراسة لمتطلبات واحتياجات سوق العمل المحلي والعالمي، حيث ان الجامعة الخليجية تهتم بطرح البرامج الأكاديمية المطلوبة في سوق العمل وتعمل بشكل دؤوب على تطويرها بما يتناسب مع احتياجاته ومع التطورات العلمية والتكنولوجية مما يسهل حصول الطالب على فرص عمل مناسبة بعد تخرجه ويساهم في تحقيق رؤية الجامعة المتمثلة في امداد سوق العمل بطاقات بشرية تصنع اثر ايجابي على المؤسسات التي ستعمل فيها.
ونوهت أنه بإمكان الطلبة الراغبين بالالتحاق بالجامعة تقديم طلباتهم عبر الأنترنت عن طريق ملئ الاستمارة الموجودة في موقع الجامعة الإلكتروني أو عبر الواتساب الرسمي الخاص بالجامعة الخليجية (66727901 973+)
كما أكدت السامرائي أن الجامعة تعمل بشكل دؤوب على توفير كافة التسهيلات للطلبة من خلال فتح المجال لتسجيل المستجدين بشكل إلكتروني وإعداد الجداول الدراسية بالشكل المرن الذي يتوافق مع أوقات أغلب الطلبة إضافة لميزة دفع الرسوم بالأقساط فصليًا.
المنح الدراسية
بينت الأستاذة براء السامرائي أن المنح الدراسية تقدم للطلبة في كافة برامج البكالوريوس المطروحة حاليًا في الجامعة وتعتمد نسبة المنحة على نوع التخصص ومعدل الطالب في الثانوية و مشاركته في الأنشطة الطلابية وذلك بهدف دعم وتشجيع الطلبة المتفوقين على مواصلة التميز الأكاديمي والطلابي.
الاعتمادات والعضويات الدولية
الجدير بالذكر أن الجامعة الخليجية وكلياتها حاصلة على عدد من الاعتمادات والعضويات الدولية حيث حصلت كلية العلوم الإدارية والمالية على عضوية AASCB الدولية، كما حصل برنامج المحاسبة والمالية على الاعتمادية الدولية من جمعية المحاسبين القانونيين في بريطانيا (ACCA). كذلك نال الاعتمادية من قبل معهد المحاسبين الإداريين المعتمدين (ICMA) في استراليا. ونال برنامج بكالوريوس الموارد البشرية بالجامعة الخليجية على اعتماد (CIPD).
كما حصل برنامج الإعلام على عضوية رابطة كليات الصحافة والإعلام الجماهيري بالولايات المتحدة الأمريكية (ASJMC)، والاعتماد الدولي المهني من المعهد الملكي البريطاني للعلاقات العامة «CIPR» وذلك كأول برنامج أكاديمي في الشرق الأوسط يحصل على هذا الاعتماد.
وفيما يخص كلية الهندسة فقد حصل عدد من منتسبي الكلية على شهادة عضوية “IET Associate Membership” من مؤسسة الهندسة والتقنية بالمملكة المتحدة كما حصل عدد من منتسبيها على عضوية معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات بالولايات المتحدة الأمريكية “IEEE”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.