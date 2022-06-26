اخبار الخليج – مدرسة بيان البحرين سباقة في تقديم خدمات التعليم المتطورة وفق أعلى معايير التعلم

محمد بن مسعود - الدمام - مدرسة‭ ‬بيان‭ ‬البحرين‭ ‬هي‭ ‬مدرسة‭ ‬حديثة‭ ‬تم‭ ‬تصميم‭ ‬حرمها‭ ‬المدرسي‭ ‬وفق‭ ‬أسلوب‭ ‬مميز،‭ ‬وتقع‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى،‭ ‬بالتحديد‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬المدينة‭ ‬التعليمية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭. ‬

تشتهر‭ ‬المدرسة‭ ‬بكونها‭ ‬سباقة‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬التعليم‭ ‬المتطورة‭ ‬وفق‭ ‬أعلى‭ ‬معايير‭ ‬التعلم‭ ‬التي‭ ‬تتوافق‭ ‬مع‭ ‬المدارس‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬سعيها‭ ‬لخلق‭ ‬علاقة‭ ‬حميمية‭ ‬ومميزة‭ ‬مع‭ ‬المجتمع‭ ‬المحلي‭ ‬،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬شجعها‭ ‬لإطلاق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬مبادرات‭ ‬الريادة‭ ‬العالمية‭ ‬مثل‭ ‬برنامج‭ ‬البيان‭ ‬لتغطية‭ ‬الرسوم‭ ‬الدراسية‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬وفاة‭ ‬أو‭ ‬إصابة‭ ‬ولي‭ ‬الأمر‭ ‬بالعجز‭ ‬الكلي‭.‬

‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬برنامج‭ ‬الاتصال‭ ‬عند‭ ‬الطلب‭ ‬‮«‬بيان‭ ‬أون‭ ‬كول‮»‬‭ ‬لما‭ ‬بعد‭ ‬المدرسة‭ ‬يضمن‭ ‬حماية‭ ‬الطلبة،‭ ‬وذلك‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬الفريدة‭ ‬الأخرى‭.‬

من‭ ‬خلال‭ ‬1242‭ ‬طالب‭ (‬بدءا‭ ‬من‭ ‬مرحلة‭ ‬الروضة‭ ‬وحتى‭ ‬الصف‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭) ‬ومجتمع‭ ‬ثقافي‭ ‬متنوع‭ ‬و249‭ ‬مدرس‭ ‬وموظف‭ ‬تم‭ ‬تدريبهم‭ ‬وفق‭ ‬مستويات‭ ‬متقدمة،‭ ‬من‭ ‬27‭ ‬جنسية‭ ‬مختلفة،‭ ‬تواصل‭ ‬المدرسة‭ ‬بنجاح‭ ‬في‭ ‬تخريج‭ ‬طلاب‭ – ‬لمجتمع‭ ‬المملكة‭ -‬خضعوا‭ ‬لمناهج‭ ‬دولية‭ ‬متقدمة‭ ‬وتعلم‭ ‬ثنائي‭ ‬اللغة،‭ ‬تم‭ ‬اعتماده‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬هيئة‭ ‬ضمان‭ ‬جودة‭ ‬التعليم‭ ‬والتدريب،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬اعتماد‭ ‬برنامج‭ ‬البكالوريا‭ ‬الدولية‭ (‬IB‭) ‬المعتمد‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬رابطة‭ ‬الدول‭ ‬الوسطى‭ ‬للكليات‭ ‬والمدارس‭.‬

مع‭ ‬رؤية‭ ‬تتوافق‭ ‬مع‭ ‬أساليب‭ ‬التعليم‭ ‬المتطورة‭ ‬في‭ ‬القرن‭ ‬الواحد‭ ‬والعشرين‭ ‬ومهارات‭ ‬التفكير‭ ‬النقدي،‭ ‬تفخر‭ ‬المدرسة‭ ‬بتخريجها‭ ‬طلاب‭ ‬بلا‭ ‬أمية‭ ‬لغوية‭ ‬ويمتعون‭ ‬بكفاءة‭ ‬وطلاقة‭ ‬في‭ ‬اللغتين‭ ‬العربية‭ ‬والإنجليزية،‭ ‬وذلك‭ ‬بمتوسط‭ ‬يتجاوز‭ ‬المعدل‭ ‬العالمي‭ ‬للنجاح‭ ‬في‭ ‬امتحانات‭ ‬البكالوريا‭ ‬الدولية‭ ‬الخارجية،‭ ‬والمعتمدة‭ ‬من‭ ‬أعرق‭ ‬الجامعات‭ ‬العالمية‭.‬

وتواصل‭ ‬المدرسة‭ ‬استثمارها‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬أدائها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الالتزام‭ ‬بتقديم‭ ‬برنامج‭ ‬تطوير‭ ‬مهني‭ ‬عادل‭ ‬لأعضاء‭ ‬الهيئة‭ ‬التدريسية‭ ‬والإدارية‭ ‬والذي‭ ‬يتوافق‭ ‬بشكل‭ ‬تام‭ ‬مع‭ ‬الأهداف‭ ‬المؤسسية،‭ ‬إذ‭ ‬تلتزم‭ ‬المدرسة‭ ‬بتقديم‭ ‬دورات‭ ‬تتناسب‭ ‬مع‭ ‬استراتيجيتها‭ ‬ويتم‭ ‬تقييم‭ ‬أداء‭ ‬فريق‭ ‬العمل،‭ ‬تهتم‭ ‬المدرسة‭ ‬بهذان‭ ‬البرنامجان‭ ‬بشكل‭ ‬تام‭. ‬كما‭ ‬يتم‭ ‬تنفيذ‭ ‬برامج‭ ‬صحية‭ ‬وتقديم‭ ‬الاستشارات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والعاطفية‭ ‬بجانب‭ ‬برامج‭ ‬تطوير‭ ‬السلوك‭ ‬للطلاب‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬تطبيق‭ ‬أعلى‭ ‬معايير‭ ‬سلامتهم‭ ‬وتنشئتهم‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل،‭ ‬كما‭ ‬يتم‭ ‬استخدام‭ ‬نظام‭ ‬كاميرات‭ ‬المراقبة‭ ‬المطور‭ ‬الذي‭ ‬اعتمد‭ ‬استخدامه‭ ‬خلال‭ ‬مراحل‭ ‬التوسع‭ ‬الجديدة‭ ‬لمرافق‭ ‬المدرسة‭.‬

وفي‭ ‬العام‭ ‬2018،‭ ‬افتتحت‭ ‬المدرسة‭ ‬حرمها‭ ‬المدرسي‭ ‬الثاني،‭ ‬وهي‭ ‬روضة‭ ‬الدكتورة‭ ‬مي‭ ‬بنت‭ ‬سليمان‭ ‬العتيبي،‭ ‬وهو‭ ‬مبنى‭ ‬حضانة‭ ‬تم‭ ‬طلائه‭ ‬باللون‭ ‬الأخضر‭ ‬وأنشأ‭ ‬وفق‭ ‬المعايير‭ ‬الدولية،‭ ‬بما‭ ‬يوفر‭ ‬تعليما‭ ‬بمستوى‭ ‬متقدم‭ ‬ويغرس‭ ‬مستويات‭ ‬عالية‭ ‬من‭ ‬الانضباط‭ ‬لدى‭ ‬الأطفال‭ ‬الصغار‭ ‬ضمن‭ ‬مساحات‭ ‬صديقة‭ ‬للبيئة‭.‬

وتواصل‭ ‬مدرسة‭ ‬بيان‭ ‬البحرين‭ ‬تقديمها‭ ‬مبادرات‭ ‬أكاديمية‭ ‬وتشغيلية‭ ‬مبتكرة‭ ‬وفريدة‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬كوحدة‭ ‬المساعدة‭ ‬التعليمية‭ ‬الإضافية‭ (‬لمراحل‭ ‬الروضة‭ ‬وحتى‭ ‬الصف‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭)‬،‭ ‬وهي‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬وحدة‭ ‬إرشادية‭ ‬تتضمن‭ ‬مستشاري‭ ‬التوجيه‭ ‬التربوي‭ ‬ومستشارين‭ ‬اجتماعيين‭ ‬ونفسيين،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬برنامج‭ ‬للمهارات‭ ‬الحياتية،‭ ‬ومركز‭ ‬ابتكار‭ ‬يتكون‭ ‬من‭ ‬مساحة‭ ‬إبداعية‭ ‬مجهزة‭ ‬بأحدث‭ ‬الأجهزة‭ ‬ومنصة‭ ‬تعليمية‭ ‬تحت‭ ‬اسم‭ ‬مختبر‭ ‬‮«‬إيكولاب‭ ‬360‮»‬،‭ ‬والذي‭ ‬منحته‭ ‬جائزة‭ ‬زايد‭ ‬لطاقة‭ ‬المستقبل‭ ‬في‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬عالميا‭.‬

تشمل‭ ‬المبادرات‭ ‬التشغيلية‭ ‬والتواصلية‭ ‬للمدرسة‭ ‬الخط‭ ‬الساخن‭ (‬بيان‭ ‬أون‭ ‬كول‭) ‬والذي‭ ‬يضمن‭ ‬سلامة‭ ‬الطلاب‭ ‬ويتواصل‭ ‬مع‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬الطوارىء‭ ‬أو‭ ‬عند‭ ‬الاستفسار‭ ‬بعد‭ ‬ساعات‭ ‬الدوام‭ ‬المدرسي،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬برنامج‭ ‬الدردشة‭ ‬الحية،‭ ‬ومكتبة‭ ‬الموارد‭ ‬والمواد‭ ‬التعليمية،‭ ‬وهي‭ ‬مبادرة‭ ‬تستخدم‭ ‬الإنترنت‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬المستحقات‭ ‬وزيادة‭ ‬الكفاءة‭ ‬التشغيلية،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬تطبيق‭ ‬الهاتف‭ ‬BBS‭ ‬الذي‭ ‬يعمل‭ ‬بكامل‭ ‬قدرته‭ ‬التشغيلية‭ ‬لتسهيل‭ ‬أساليب‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬الطلاب‭ ‬وأولياء‭ ‬الأمور‭.‬

وعلى‭ ‬مدى‭ ‬سنوات،‭ ‬يؤكد‭ ‬الأداء‭ ‬الاستثنائي‭ ‬لطلاب‭ ‬البيان‭ ‬نجاح‭ ‬رؤية‭ ‬المدرسة‭ ‬في‭ ‬اكتشاف‭ ‬مهارات‭ ‬جديدة‭ ‬وتخريج‭ ‬طلاب‭ ‬يعتبرون‭ ‬بمثابة‭ ‬مواطنين‭ ‬يتمتعون‭ ‬بكفاءات‭ ‬عالية‭ ‬توازي‭ ‬الكفاءات‭ ‬العالمية،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬عالم‭ ‬مليء‭ ‬بالتحديات‭ ‬ودائم‭ ‬التغير‭ ‬ومتطور‭ ‬تقنيا‭.‬

ومن‭ ‬المزمع‭ ‬أن‭ ‬تقوم‭ ‬مدرسة‭ ‬بيان‭ ‬البحرين‭ ‬بإطلاق‭ ‬مبادرة‭ ‬وطنية‭ ‬جديدة‭ ‬وفريدة‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وهي‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬برنامج‭ ‬مجتمعي‭ ‬يستهدف‭ ‬المتقاعد‭ ‬البحريني‭ ‬تحت‭ ‬مسمى‭ ‬‮«‬برنامج‭ ‬استدامة‭ ‬للمتقاعدين‮»‬‭ ‬تقديراً‭ ‬لما‭ ‬قدمته‭ ‬هذه‭ ‬الكفاءات‭ ‬الوطنية‭ ‬الزاخرة‭ ‬من‭ ‬جهد‭ ‬وإخلاص‭ ‬ودور‭ ‬بارز‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬وتطور‭ ‬مسيرة‭ ‬التقدم‭ ‬والتنمية‭ ‬لمملكتنا‭ ‬الغالية،‭ ‬ونسعى‭ ‬جميعاً‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التكاتف‭ ‬كشركاء‭ ‬فعالين‭ ‬ومؤثرين‭ ‬لأبناء‭ ‬هذه‭ ‬الأرض‭ ‬الطيبة‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬إمكانيات‭ ‬وخبرات‭ ‬المتقاعدين‭ ‬التي‭ ‬اكتسبوها‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مجالات‭ ‬العمل‭ ‬وللمضي‭ ‬قدماً‭ ‬نحو‭ ‬إحراز‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬برعاية‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬بنك‭ ‬الكويت‭ ‬الوطني‭/‬البحرين‭ ‬وفرع‭ ‬الكويت‭ ‬كداعم‭ ‬ماسي‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬والبنوك‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬سيعلن‭ ‬عنها‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬القادمة‭ ‬كداعم‭ ‬الماسي،ذهبي‭ ‬وفضي‭.‬

ونتقدم‭ ‬بالشكر‭ ‬لسعادة‭ ‬السيد‭ ‬علي‭ ‬يوسف‭ ‬فردان،‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬بنك‭ ‬الكويت‭ ‬الوطني‭- ‬البحرين‭ ‬وفريق‭ ‬عمله؛‭ ‬على‭ ‬تعاونهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬هذه‭ ‬الخدمه‭ ‬المجتمعية‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬لجميع‭ ‬مدارس‭ ‬البحرين‭ ‬ومؤسساتها‭ (‬عن‭ ‬طريق‭ ‬التواصل‭ ‬بمنسقي‭ ‬البرنامج‭ ‬من‭ ‬مدرسة‭ ‬بيان‭ ‬البحرين‭) ‬باستخدام‭ ‬قاعدة‭ ‬بيانات‭ ‬للمتقاعدين‭. ‬كما‭ ‬نشكر‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬مدرسة‭ ‬بيان‭ ‬البحرين‭ ‬الدكتورة‭ ‬الشيخة‭ ‬مي‭ ‬بنت‭ ‬سليمان‭ ‬العتيبي‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬الفريدة‭ ‬من‭ ‬نوعها،‭ ‬ونتمنى‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬البنوك‭ ‬والمؤسسات‭ ‬التقدم‭ ‬بالمساهمة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬المتقاعدين‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭.‬

‭*‬كما‭ ‬نشكر‭ ‬مكتب‭ ‬المحامية‭ ‬دلال‭ ‬جاسم‭ ‬الزايد‭ ‬للمحاماة‭ ‬للاستشارات‭ ‬القانونية‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬اللازم‭.‬

‭ (‬حقوق‭ ‬الاسم‭ ‬والشعار‭ ‬والبرنامج‭ ‬محفوظة‭ ‬لمدرسة‭ ‬بيان‭ ‬البحرين‭).‬