اخبار الخليج – مدرسة بيان البحرين سباقة في تقديم خدمات التعليم المتطورة وفق أعلى معايير التعلم

محمد بن مسعود - الدمام - مدرسة بيان البحرين هي مدرسة حديثة تم تصميم حرمها المدرسي وفق أسلوب مميز، وتقع في مدينة عيسى، بالتحديد في قلب المدينة التعليمية في البحرين.
تشتهر المدرسة بكونها سباقة في تقديم خدمات التعليم المتطورة وفق أعلى معايير التعلم التي تتوافق مع المدارس الإقليمية والدولية. بالإضافة إلى سعيها لخلق علاقة حميمية ومميزة مع المجتمع المحلي ، وهو ما شجعها لإطلاق العديد من مبادرات الريادة العالمية مثل برنامج البيان لتغطية الرسوم الدراسية في حال وفاة أو إصابة ولي الأمر بالعجز الكلي.
كما أن برنامج الاتصال عند الطلب «بيان أون كول» لما بعد المدرسة يضمن حماية الطلبة، وذلك إلى جانب العديد من المبادرات الفريدة الأخرى.
من خلال 1242 طالب (بدءا من مرحلة الروضة وحتى الصف الثاني عشر) ومجتمع ثقافي متنوع و249 مدرس وموظف تم تدريبهم وفق مستويات متقدمة، من 27 جنسية مختلفة، تواصل المدرسة بنجاح في تخريج طلاب – لمجتمع المملكة -خضعوا لمناهج دولية متقدمة وتعلم ثنائي اللغة، تم اعتماده من قبل هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب، إلى جانب اعتماد برنامج البكالوريا الدولية (IB) المعتمد من قبل رابطة الدول الوسطى للكليات والمدارس.
مع رؤية تتوافق مع أساليب التعليم المتطورة في القرن الواحد والعشرين ومهارات التفكير النقدي، تفخر المدرسة بتخريجها طلاب بلا أمية لغوية ويمتعون بكفاءة وطلاقة في اللغتين العربية والإنجليزية، وذلك بمتوسط يتجاوز المعدل العالمي للنجاح في امتحانات البكالوريا الدولية الخارجية، والمعتمدة من أعرق الجامعات العالمية.
وتواصل المدرسة استثمارها في تحسين أدائها من خلال الالتزام بتقديم برنامج تطوير مهني عادل لأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية والذي يتوافق بشكل تام مع الأهداف المؤسسية، إذ تلتزم المدرسة بتقديم دورات تتناسب مع استراتيجيتها ويتم تقييم أداء فريق العمل، تهتم المدرسة بهذان البرنامجان بشكل تام. كما يتم تنفيذ برامج صحية وتقديم الاستشارات الاجتماعية والعاطفية بجانب برامج تطوير السلوك للطلاب بما يضمن تطبيق أعلى معايير سلامتهم وتنشئتهم بشكل أفضل، كما يتم استخدام نظام كاميرات المراقبة المطور الذي اعتمد استخدامه خلال مراحل التوسع الجديدة لمرافق المدرسة.
وفي العام 2018، افتتحت المدرسة حرمها المدرسي الثاني، وهي روضة الدكتورة مي بنت سليمان العتيبي، وهو مبنى حضانة تم طلائه باللون الأخضر وأنشأ وفق المعايير الدولية، بما يوفر تعليما بمستوى متقدم ويغرس مستويات عالية من الانضباط لدى الأطفال الصغار ضمن مساحات صديقة للبيئة.
وتواصل مدرسة بيان البحرين تقديمها مبادرات أكاديمية وتشغيلية مبتكرة وفريدة من نوعها كوحدة المساعدة التعليمية الإضافية (لمراحل الروضة وحتى الصف الثاني عشر)، وهي عبارة عن وحدة إرشادية تتضمن مستشاري التوجيه التربوي ومستشارين اجتماعيين ونفسيين، إلى جانب برنامج للمهارات الحياتية، ومركز ابتكار يتكون من مساحة إبداعية مجهزة بأحدث الأجهزة ومنصة تعليمية تحت اسم مختبر «إيكولاب 360»، والذي منحته جائزة زايد لطاقة المستقبل في الإمارات العربية المتحدة المركز الأول عالميا.
تشمل المبادرات التشغيلية والتواصلية للمدرسة الخط الساخن (بيان أون كول) والذي يضمن سلامة الطلاب ويتواصل مع أولياء الأمور في حالات الطوارىء أو عند الاستفسار بعد ساعات الدوام المدرسي، إلى جانب برنامج الدردشة الحية، ومكتبة الموارد والمواد التعليمية، وهي مبادرة تستخدم الإنترنت من أجل التأكد من المستحقات وزيادة الكفاءة التشغيلية، فضلا عن تطبيق الهاتف BBS الذي يعمل بكامل قدرته التشغيلية لتسهيل أساليب التواصل مع الطلاب وأولياء الأمور.
وعلى مدى سنوات، يؤكد الأداء الاستثنائي لطلاب البيان نجاح رؤية المدرسة في اكتشاف مهارات جديدة وتخريج طلاب يعتبرون بمثابة مواطنين يتمتعون بكفاءات عالية توازي الكفاءات العالمية، وذلك ضمن عالم مليء بالتحديات ودائم التغير ومتطور تقنيا.
ومن المزمع أن تقوم مدرسة بيان البحرين بإطلاق مبادرة وطنية جديدة وفريدة من نوعها على مستوى مملكة البحرين وهي عبارة عن برنامج مجتمعي يستهدف المتقاعد البحريني تحت مسمى «برنامج استدامة للمتقاعدين» تقديراً لما قدمته هذه الكفاءات الوطنية الزاخرة من جهد وإخلاص ودور بارز في بناء وتطور مسيرة التقدم والتنمية لمملكتنا الغالية، ونسعى جميعاً نحو تحقيق المزيد من التكاتف كشركاء فعالين ومؤثرين لأبناء هذه الأرض الطيبة للاستفادة من إمكانيات وخبرات المتقاعدين التي اكتسبوها في مختلف مجالات العمل وللمضي قدماً نحو إحراز المزيد من الإنجازات لمملكة البحرين، وذلك برعاية كريمة من بنك الكويت الوطني/البحرين وفرع الكويت كداعم ماسي وعدد من الشركات والبنوك الأخرى التي سيعلن عنها في الأيام القادمة كداعم الماسي،ذهبي وفضي.
ونتقدم بالشكر لسعادة السيد علي يوسف فردان، مدير عام بنك الكويت الوطني- البحرين وفريق عمله؛ على تعاونهم في دعم هذه الخدمه المجتمعية التي تقدم لجميع مدارس البحرين ومؤسساتها (عن طريق التواصل بمنسقي البرنامج من مدرسة بيان البحرين) باستخدام قاعدة بيانات للمتقاعدين. كما نشكر رئيس مجلس أمناء مدرسة بيان البحرين الدكتورة الشيخة مي بنت سليمان العتيبي على هذه المبادرة الفريدة من نوعها، ونتمنى من جميع البنوك والمؤسسات التقدم بالمساهمة في دعم المتقاعدين العاملين في هذا المشروع.
*كما نشكر مكتب المحامية دلال جاسم الزايد للمحاماة للاستشارات القانونية على تقديم الدعم اللازم.
(حقوق الاسم والشعار والبرنامج محفوظة لمدرسة بيان البحرين).
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