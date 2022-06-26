بيئة القصيم تنظم ورشةَ عملٍ بعنوان “استنبات الشعير” بالشراكة مع مجموعة سلام البيطرية

محمد بن مسعود - الدمام - نظم فرع وزارةُ البيئة والمياه والزراعة بالشراكة مع مجموعة سلام البيطرية بمدينة بريدة اليوم ورشةَ عملٍ بعنوان “استنبات الشعير”.

واستعرضت الورشة الاستخدام الأمثل لزراعة الشعير المستنبت لتقديمه كبديل عن البرسيم، حيث يقدر الاحتياج من الشعير المستنبت حسب عمر ووزن الماشية، ويتميز الشعير المستنبت بانخفاض معدل التكاليف الأعلاف بنسبة 50٪، وزيادة من وزن الحيوانات وانتاج الحليب في الحيوانات الحلابة، بالإضافة إلى مساعدته على تحسين لون شعر الحيوان، وتقليل الوفيات والامراض بالقطعان، كونه يعتبر منتج غذائي آمن وخالي من المبيدات والاسمدة الكيميائية، ومعدل منخفض لاستهلاك المياه مما يجعله منتج محقق للتوازن بين الأمن المائي والغذائي، وبديل جيد للأعلاف الخضراء التي يمكن توفيرها على مدار العام.

واستعرضت الورشة مقارنة استهلاك وانتاج بين البرسيم وبين الشعير المستنبت، حيث ينتج البرسيم على مساحة 4200 م22، 66 طناً، ويستهلك 5300 م3 من المياه سنوياً، بينما ينتج الشعير المستنبت على مساحة 50 م2، 109،5 طن سنوياً، ويستهلك 755 م3، من المياه سنوياً، بالإضافة إلى امتلاكه غذائية عالية في البروتينات والطاقة والألياف وفيتامينات “هـ” وفيتامين “أ”.

ودعا مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم المهندس عبدالعزيز الرجيعي المزارعين والمتخصصين في مجال الزراعة والمياه والبيئة والصناعة،للاستفادة ممايُقَدَّمُ في هذه الورشة من قبل الخبراء والباحثين والمتخصصين.