شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المشتركة تناقش مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحت رعاية وتوجيه من قائد القوات المشتركة الفريق أول الركن مطلق بن سالم الأزيمع، دشنت اليوم في نادي ضباط القوات المسلحة بالرياض ورشة عمل مشتركة وتستمر لمدة يومين تحت مسمى (المبادئ والقواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني)، والتي تنظمها وحدة حماية الأطفال بإدارة العمليات العسكرية المدنية بقيادة القوات المشتركة بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وافتتح الورشة اللواء الطيار ركن عبد الله بن دخيل الحبابي، مدير العمليات العسكرية المدنية بالقوات المشتركة رئيس فريق وحدة حماية الأطفال، وقد رحب فيها بالمحاضرين من اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي وبالمشاركين من ضباط ومدنيين من القوات المشتركة في هذه الورشة.

وستتطرق هذه الورشة إلى عدة محاور في القانون الدولي الإنساني منها، التعريف بحركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وأنشطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر أثناء النزاعات المسلحة وأيضا القانون الدولي الإنساني و قواعده، فضلا عن الأشخاص المحميين في النزاعات المسلحة ومبادئ تسيير الأعمال المسلحة وكذلك القانون الدولي الإنساني في عملية صنع القرار العسكري .