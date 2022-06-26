شكرا لقرائتكم خبر عن في يومها العالمي.. «حرس الحدود» صمام أمان ضد «المخدرات» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال المدير العام لحرس الحدود اللواء محمد بن عبدالله الشهري، إن اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، الذي يوافق الـ26 من يونيو، يأتي تأكيدًا لأهمية مكافحة المخدرات وأهمية تكاتف الدول والمجتمعات لحماية البشرية من خطر هذه الآفة التي باتت تهدد الأمن والاستقرار في مناحي الحياة.

وأكد اللواء الشهري أن "المملكة دأبت على بذل الجهود المخلصة والحثيثة في مكافحة المخدرات والحد من أضرارها وخطورتها على الفرد والمجتمع".

وأوضح أن حرس الحدود، بالتعاون مع القطاعات الأمنية ذات العلاقة، يبذل أقصى الجهود في متابعة ورصد مخططات الشبكات الإجرامية التي تستهدف المملكة وأبناءها بالمخدرات ومحاولات عناصرها تهريب سمومها عبر الحدود البرية والبحرية.

وأضاف أن ذلك نتيجة ما يتمتع به منسوبو حرس الحدود من مؤهلات وخبرات ميدانية وبما يمتلكونه من إمكانات آلية وتقنية لرصد ومباشرة أي محاولات تجاوز أو تهريب للمخدرات والتعامل معها بكل حزم وقوة، وذلك بفضل الله ثم الدعم غير المحدود الذي يلقاه القطاع ومنسوبوه من القيادة الرشيدة.

— حرس الحدود السعودي (@BG994)

في حربنا على المخدرات .. هدفنا أمن مجتمعنا.pic.twitter.com/KdYqSyHHgG — حرس الحدود السعودي (@BG994) June 22, 2022

ونوّه بإسهامات حرس الحدود في تعزيز جانب الوقاية ووعي وحصانة المجتمع من آفة المخدرات كإحدى أهم وسائل مواجهة خطرها، والنهوض بالبرامج التوعوية المتنوعة بمختلف الوسائل المقروءة والمرئية والمسموعة، وعقد المحاضرات واللقاءات للتعريف بأضرار المخدرات وسبل الوقاية منها، أو نشر معلومات القضايا وحجم الضبطيات وأنواعها وأساليب تهريبها ونقلها، مما يجسد للمتلقي حقيقة خطرها، وإيجاد تكامل وطني فاعل.

وأشار المدير العام لحرس الحدود إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، التي تتكامل وتتعاون في تنفيذها القطاعات الأمنية كافة بكفاءة عالية وفق منهجية تتفق مع رؤية المملكة 2030.