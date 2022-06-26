شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الدفاع يبحث تعزيز العلاقات العسكرية مع باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، عن سعادته بلقاء

قائد الجيش الباكستاني الفريق الأول الركن قمر جاويد باجوا.

وقال نائب وزير الدفاع عبر "تويتر": "سعدتُ بلقاء قائد الجيش الباكستاني الفريق الأول الركن قمر جاويد باجوا".

وأضاف: "بحثنا خلال اللقاء التعاون الثنائي بين بلدينا الشقيقين في المجال الدفاعي والعسكري، وسبل تعزيزه في إطار العلاقات التاريخية الوثيقة بين المملكة وباكستان، كما ناقشنا عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك".