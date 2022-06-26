شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل» تفحص الطرق المؤدية للمشاعر المقدسة لخدمة الحجاج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - تسهيل حركة وصول الحجاج وتنقّلهم من وإلى المشاعر المقدسة

- تنفيذ جميع أعمال المسح والتقييم

تواصل وزارة النقل والخدمات اللوجستية تنفيذ جميع أعمال المسح والتقييم على الطرق المؤدية إلى المشاعر المقدسة، لفحص حالة وعناصر الطرق ومدى جودتها والتحديات الموجود فيها، وذلك ضمن جهودها الرامية لخدمة ضيوف الرحمن بما يسهم في تسهيل حركة وصولهم وتنقّلهم من وإلى المشاعر المقدسة.

واستخدمت الوزارة عددًا من الأجهزة والمعدات التقنية الحديثة لفحص الطرق والتأكد من جاهزيتها، وتقييم وضع الشبكة بالمنطقة بشكلٍ دائم، وذلك بهدف الارتقاء بجودة وكفاءة أداء الطرق، ورفع مستويات السلامة المرورية.

وتسهم هذه الجهود التي تقوم بها الوزارة في تحسين الخدمات المقدمة لسكان وأهالي منطقة مكة المكرمة وقاصدي بيت الله الحرام، حيث تنفذ الوزارة الأعمال وفق أرقى المعايير، بما ييسر السبل على الحجاج والمعتمرين، ويحقق مستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن الساعي إلى الوصول إلى 30 مليون معتمر بحلول 2030.

كما يأتي وصولًا لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، حيث تستهدف الاستراتيجية الصعود بالمملكة للمرتبة السادسة عالميًا في مؤشر جودة الطرق بحلول عام 2030، والحفاظ على ريادتها عالميًا في ترابط شبكاتها، وخفض معدل حالات الوفيات الناجمة عن الحوادث.