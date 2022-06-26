شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز 97 % من المرحلة الثالثة للطريق الرابط بين جدة ومكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية عن مواصلة تنفيذ أعمال مشروع الطريق الرابط بين جدة ومكة المكرمة المباشر، الذي يبلغ طوله 71 كم ويتضمن أربع حارات في كل اتجاه، ضمن جهودها الرامية لخدمة ضيوف الرحمن وتسهيل حركة تنقلهم ووصولهم، إضافةً إلى الارتقاء بجودة الطرق وتحسين الخدمات المقدمة لسكان وأهالي مكة وجدة.

وينقسم المشروع إلى أربع مراحل يجري العمل على تنفيذها؛ حيث بلغت نسبة الإنجاز في المرحلة الأولى البالغ طولها 5 كم 67 %، ووصلت في المرحلة الثانية 80 % من طول يبلغ 19 كم، في حين ارتفعت نسبة الإنجاز في المرحلة الثالثة التي يبلغ طولها 27 كم إلى 97 %، بينما لا تزال المرحلة الرابعة من المشروع التي يصل طولها إلى 20 كم تحت الترسية.

ويسهم الطريق الرابط بين جدة ومكة المكرمة المباشر في خدمة قاصدي بيت الله الحرام من لحظة قدومهم إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي، وربطهم بالطريق الذي يختصر المسافة الزمنية بمدة 35 دقيقة حتى وصولهم إلى المشاعر المقدسة، كما يسهم الطريق في خدمة مناطق وأحياء سكنية جديدة شرق جدة وشمال مكة المكرمة، وتقليل الازدحام المروري على الطرق الحالية.

وتعمل الوزارة على تحسين وتطوير الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة كافة وتنفيذ جميع أعمال الصيانة وأدوات السلامة عليها بصورةٍ دورية، تحقيق مستهدفات قطاعي الحج والعمرة وبرنامج ضيوف الرحمن الهادف إلى الوصول إلى 30 مليون معتمر بحلول 2030، وصولاً لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تعد جزءًا لا يتجزأ من رؤية المملكة 2030. وتستهدف الاستراتيجية الوصول بالمملكة للمركز السادس عالمياً في جودة الطرق، مع تقليل نسبة تأخر تنفيذ المشاريع بحوالي 10%؛ وذلك للمضي قدماً في توسعة شبكة الطرق التي تعد من خلالها المملكة الأولى عالمياً في ترابطها وفق منتدى التنافسية العالمي.