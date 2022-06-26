شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأحساء يطّلع على الخدمات المقدمة لأيتام المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، بمكتبه اليوم، بنائب رئيس المجلس الإشرافي لمركز تكامل لرعاية وتنمية الأيتام بالمحافظة معاذ بن إبراهيم الجعفري وأعضاء المجلس الإشرافي.

واطلع سموه خلال اللقاء على الإطار المنظم للخطة الاستراتيجية للبرامج والخدمات المقدمة لأيتام محافظة الأحساء من قبل عضو المجلس الإشرافي الدكتور عبدالله الجغيمان الذي بين أن الخطة ترتكز على عدد من المحاور الرئيسة التي يتبناها المركز من رعاية وتنمية وتبني اليتيم تعليماً وتنميةً من خلال عدد من البرمجيات التي تراعي جميع فئات الأيتام وتعزز جانب الشراكات مع العديد من الجهات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص.

وقدم شكره لأعضاء المجلس الإشرافي للمركز على ما يبذلونه في سبيل تسهيل وتيسير الخدمات والبرامج المقدمة لأيتام محافظة الأحساء، مشيداً سموه بما رآه في الخطة الاستراتيجية للبرامج وما ستضيف للأيتام من خدمات وبرمجيات نوعية تصب في مصلحة تطوير شخصية اليتيم.