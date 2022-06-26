أمير الحدود الشمالية يتسلم تقرير الديوان العام للمحاسبة عن نتائج تقويم أداء عدد من القطاعات الخدمية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية التقرير العام للديوان عن نتائج تقويم أداء عدد من القطاعات الخدمية خلال السنة المالية 1441-1442، مطلعاً على أبرز النتائج المرتبطة بتقييم أداء الجهات الحكومية والخدمية بالمنطقة.

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه في الإمارة اليوم، مدير فرع الديوان العام للمحاسبة بالمنطقة عواد العنزي.\

ونوّه سموه بما تضمّنه التقرير من إحصاءات، وما قدّمه الديوان العام للمحاسبة من جهود في كل الاختصاصات المرتبطة بالديوان، مؤكداً أهمية دور الديوان في أداء الأجهزة الحكومية وفي تحقيق الانضباط المالي وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، مشيداً بتطور التواصل مع الجهات المشمولة برقابة الديوان من شكلها التقليدي إلى الإلكتروني.

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من جهته قدّم العنزي شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على دعمه المستمر لأعمال فرع الديوان الذي أسهم في تحقيق الفرع لعدد من الإنجازات.