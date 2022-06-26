محمد بن مسعود - الدمام - شركة أجيال كلين للخدمات المنزلية واحدة من أفضل الشركات التي تعمل في هذا المجال حيث تقدم خدمة عالية الجودة وذلك لاعتمادها على فنيين متخصصين ولديهم خبرة كبيرة، واعتمادهم أيضًا على أفضل الأدوات والآلات التي تساعد على إنجاز الخدمة في فترة قصيرة، يتم الاستعانة بفريق العمل بكل سهولة من خلال الاتصال الهاتفي فقط.

تمتلك شركة أجيال كلين للخدمات المنزلية افضل انواع المبيدات التي تقضي على جميع أنواع الحشرات سواء كانت الطائرة أو الزاحفة أو القوارض وذلك كالآتي:

تقوم الشركة بالقضاء على بق الفراش من خلال تتبع فضلات ورش المكان الذي يتواجد فيه ورش جميع المفروشات والملابس والأوراق وكافة الأشياء التي من الممكن أن يعيش بداخلها وبذلك تستطيع القضاء عليه نهائيا ً.

التخلص من الفئران بعدة طرق مختلفة وذلك على حسب المكان الذي يتواجد به الفئران حيث يتم استخدام أجهزة الموجات الفوق صوتية، أو المواد الكيميائية التي تعمل كسموم للفئران، أو المصائد التي تدخل الفئران بها ولا تخرج مرة أخرى.

تستطيع الشركة التخلص من الصراصير بكل سهولة وذلك باستخدام المبيدات الخاصة بها وبالتركيز على الأماكن التي يتواجد بها الصراصير بكثرة مثل المطابخ، مع إعطاء بعض النصائح للتخلص منها وعدم عودتها مرة أخرى، والتي من أهمها إغلاق جميع النوافذ والأبواب والبالوعات والفتحات الصغيرة التي من الممكن أن يدخل منها الصراصير، مع محاولة التنظيف باستمرار واستخدام بعض المواد الطبيعية التي لها روائح نفاذة مثل الخل لكي تعرب الصراصير من المكان ولا تعود إليها مرة أخرى.

شركة أجيال كلين للخدمات المنزلية قادرة على القيام بكافة الأعمال المنزلية وذلك حتى لا يحتاج العميل إلى الاستعانة بشركة أخرى لاستكمال عملية التنظيف ومن أهم الخدمات التي تقوم بها الآتي:

تنظيف الأرضيات, وتنظيف السجاد والموكيت.

التنظيف للكنب والمجالس، تنظيف المفروشات والستائر.

تنظيف المطابخ والحمامات، تنظيف النوافذ والحوائط.

تنظيف المكيفات.

تعقيم المنزل بالكامل باستخدام جميع انواع التعقيم التي تتناسب مع كل مكان.

تقدم الشركة أعلى مستوى من التنظيف في الكنب، كما أنها تقوم بتنظيف كافة أنواع الكنب سواء كانت قطيفة أو شمواه أو جلد أو أي نوع قماش آخر، وتحافظ عليه من التلف وعدم تعرض لونه إلى البهتان.

وتقوم بإعطاء العميل بعض النصائح للحفاظ عليها حتى لا يتم غسلها على فترات متقاربة للتطويل من عمرها وعدم تعرضها للتلف في أسرع وقت ممكن، وتقوم الشركة باستخدام المنظفات المتخصصة لكل نوع من أنواع الكنب للحفاظ عليه والحصول على أعلى درجة من النظافة بالإضافة إلى استخدامها بعض الخلطات التي تزيل البقع الصعبة ولديها علم بنوع كل بقعة وما هي الخلطة التي تستطيع التخلص منها.

تعتمد شركة أجيال كلين للخدمات المنزلية على أفضل أنواع الآلات والأدوات المستخدمة في تنظيف المجالس، حيث تستخدم آلة التنظيف بالبخار في تنظيف المجالس فهي قادرة على التخلص من البقع الصعبة بكل سهولة وبدون بذل مجهود كبير.

كما أنها تحافظ على الأقمشة من التلف أو تغيير اللون، وتعمل على قتل الميكروبات الموجودة عليها وذلك لاعتمادها على درجة حرارة عالية للغاية في التنظيف، وذلك يساعدها على التجفيف أيضًا وعدم الحاجة إلى تعرض المجالس لأشعة الشمس حتى تجف.

ختاماً شركة أجيال كلين للخدمات المنزلية تقدم العديد من الخدمات المميزة، فلا تتردد في الاستعانة بالشركة للحصول على خدمة عالية الجودة وبأقل سعر ممكن لا يمكن الحصول عليه في الشركات الأخرى، وذلك لأن الشركة تحاول القضاء على الغلاء الذي تفرضه الشركات الأخرى ومحاولة إرضاء العملاء وكسب ثقتهم.

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