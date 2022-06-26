اخبار الخليج – جامعة البحرين للتكنولوجيا تبدأ التسجيل «للبرنامج  التمهيدي الدولي» للعام الدراسي 2022-2023

محمد بن مسعود - الدمام - بدأت‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬UTB‭ ‬تسجيل‭ ‬الطلبة‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬دراسة‭ ‬البرنامج‭ ‬التمهيدي‭ ‬الدولي‭ ‬المطروح‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬NCUK‭ ‬لتأهيل‭ ‬الطلبة‭ ‬للقبول‭ ‬المضمون‭ ‬في‭ ‬جامعات‭ ‬بريطانية‭ ‬وعالمية‭ ‬وبرامج‭ ‬الجامعة‭ ‬الأخرى‭ ‬لكليات‭ ‬الهندسة‭ ‬والعلوم‭ ‬الادارية‭ ‬والمالية‭ ‬ودراسات‭ ‬الحاسوب‭ ‬للعام‭ ‬الدراسي‭ ‬2022‭-‬2023،‭ ‬حيث‭ ‬يتيح‭ ‬البرنامج‭ ‬التمهيدي‭ ‬الدولي‭ ‬الجديد‭ ‬الفرصة‭ ‬امام‭ ‬خريجي‭ ‬الثانوية‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬والدول‭ ‬الاخرى‭ ‬الراغبين‭ ‬بإكمال‭ ‬دراستهم‭ ‬الجامعية‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬من‭ ‬انهاء‭ ‬السنة‭ ‬التمهيدية‭ ‬في‭ ‬UTB‭ ‬بنجاح‭ ‬لتأهيلهم‭ ‬للقبول‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الجامعات‭ ‬البريطانية‭ ‬المرموقة‭ ‬مباشرة‭ ‬دون‭ ‬حاجتهم‭ ‬لقضاء‭ ‬عام‭ ‬دراسي‭ ‬تمهيدي‭ ‬هناك‭.‬

كما‭ ‬يضمن‭ ‬البرنامج‭ ‬القبول‭ ‬في‭ ‬جامعات‭ ‬في‭ ‬كندا‭ ‬وأستراليا‭ ‬ونيوزيلندا‭ ‬ايضا،‭ ‬وبانهاء‭ ‬السنة‭ ‬التمهيدية‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬UTB‭ ‬سيوفر‭ ‬ذلك‭ ‬تكاليف‭ ‬باهضة‭ ‬لدراسة‭ ‬السنة‭ ‬التمهيدية‭ ‬الجامعية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الدول،‭ ‬مع‭ ‬ضمان‭ ‬حصول‭ ‬خريجي‭ ‬البرنامج‭ ‬التمهيدي‭ ‬الدولي‭ ‬على‭ ‬قبول‭ ‬في‭ ‬احد‭ ‬برامج‭ ‬البكالوريوس‭ ‬المطروحة‭ ‬من‭ ‬الجامعات‭ ‬الاعضاء‭ ‬في‭ ‬اتحاد‭ ‬جامعات‭ ‬NCUK‭ ‬البريطاني،‭ ‬حيث‭ ‬يمكن‭ ‬للطالب‭ ‬الذي‭ ‬أنهى‭ ‬متطلبات‭ ‬البرنامج‭ ‬بنجاح‭ ‬ان‭ ‬يلتحق‭ ‬بأعرق‭ ‬الجامعات‭ ‬البريطانية‭ ‬والكندية‭ ‬والاسترالية‭ ‬والنيوزلندية‭ ‬والامريكية‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الجامعات‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬عديدة‭ ‬تعترف‭ ‬بهذا‭ ‬البرنامج‭ ‬الاكاديمي‭.‬

هذا‭ ‬وصرح‭ ‬الدكتور‭ ‬حسن‭ ‬الملا‭ ‬رئيس‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬بمناسبة‭ ‬إطلاق‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬الجديد‭ ‬قائلًا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬البرنامج‭ ‬التمهيدي‭ ‬الدولي‮»‬‭ ‬هو‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬برنامج‭ ‬‮ ‬قد‭ ‬تم‭ ‬تصميمه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬NCUK‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬جامعات‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬ودول‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬سد‭ ‬الفجوة‭ ‬بين‭ ‬شهادة‭ ‬الثانوية‭ ‬العامة‭ ‬المحلية‭ ‬وشروط‭ ‬القبول‭ ‬في‭ ‬الجامعات‭ ‬البريطانية‭ ‬والعالمية‭ ‬بعد‭ ‬انهاء‭ ‬الطالب‭ ‬لمتطلبات‭ ‬هذا‭ ‬المقرر‭ ‬بنجاح‭. ‬وأضاف‭ ‬أننا‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬UTB‭ ‬نسعى‭ ‬دومًا‭ ‬لطرح‭ ‬اقوى‭ ‬البرامج‭ ‬الدولية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬أفضل‭ ‬المؤسسات‭ ‬الاكاديمية‭ ‬العريقة‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬حرصًا‭ ‬منا‭ ‬على‭ ‬ايجاد‭ ‬التوازن‭ ‬بين‭ ‬شغف‭ ‬الطلبة‭ ‬واحتياجاتهم‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬ومتطلبات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬بالنفع‭ ‬على‭ ‬الطلبة‭ ‬والمملكة‭ ‬واقتصادها‭ ‬الوطني‭. ‬وقال‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬المنطلق‭ ‬جاء‭ ‬طرحنا‭ ‬لهذا‭ ‬البرنامج‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬ترخيصه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬والمعتمد‭ ‬دولياً‭ ‬لتوفير‭ ‬اختيار‭ ‬مضمون‭ ‬للطلبة‭ ‬من‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬والدول‭ ‬الأخرى‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬الالتحاق‭ ‬ببرامج‭ ‬البكالوريوس‭ ‬في‭ ‬جامعات‭ ‬بريطانية‭ ‬رائدة‭ ‬واخرى‭ ‬في‭ ‬كندا‭ ‬وأستراليا‭ ‬ونيوزيلندا‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬مضيفًا‭ ‬أنه‭ ‬بمناسبة‭ ‬الطرح‭ ‬الاول‭ ‬للبرنامج‭ ‬ستوفر‭ ‬الجامعة‭ ‬منحًا‭ ‬دراسية‭ ‬تصل‭ ‬الى‭ ‬35‭% ‬للطلبة‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬التسجيل‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭. ‬كما‭ ‬ستوفر‭ ‬الجامعة‭ ‬خيارات‭ ‬سكن‭ ‬متعددة‭ ‬للطلبة‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬البحرين‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬شقق‭ ‬فاخرة‭ ‬وفي‭ ‬أرقى‭ ‬المشاريع‭ ‬السكنية‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬وبرسوم‭ ‬منخفضة‭ ‬دعماً‭ ‬وتيسيرًا‭ ‬لهم،‭ ‬وذلك‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬حرصها‭ ‬على‭ ‬تهيئة‭ ‬البيئة‭ ‬الجاذبة‭ ‬والمناسبة‭ ‬للطلبة‭ ‬الدوليين‭ ‬والمحليين‭ ‬المسجلين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬لمساعدتهم‭ ‬على‭ ‬الارتقاء‭ ‬بادائهم‭ ‬وتحصيلهم‭ ‬العلمي‭ ‬والتفوق‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬الاكاديمي‭ ‬المرموق‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬ان‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬UTB‭ ‬تعتبر‭ ‬إحدى‭ ‬اوائل‭ ‬الجامعات‭ ‬الخاصة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬وأكبرها،‭ ‬حيث‭ ‬تضم‭ ‬هيئة‭ ‬اكاديمية‭ ‬ذات‭ ‬ثقافات‭ ‬ثرية‭ ‬ومتنوعة،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬الجامعة‭ ‬هي‭ ‬الوحيدة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬‮ ‬نظام‭ ‬تعليمي‭ ‬يتم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬3‭ ‬فصول‭ ‬دراسية‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تسريع‭ ‬وتيرة‭ ‬التخرج‭ ‬لدى‭ ‬الطلبة،‭ ‬كما‭ ‬ان‭ ‬الجامعة‭ ‬تتمتع‭ ‬بإعتماد‭ ‬مؤسسي‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬مجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬واعتمادات‭ ‬عالمية‭ ‬لبرامجها‭ ‬الاكاديمية‭ ‬في‭ ‬مجالي‭ ‬الهندسة‭ ‬والحاسوب‭ ‬صادرة‭ ‬عن‭ ‬مؤسسة‭ ‬الاعتماد‭ ‬العالمية‭ ‬ABET،‭ ‬وكذلك‭ ‬برامجها‭ ‬الاكاديمية‭ ‬المطروحة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬كلية‭ ‬العلوم‭ ‬الادارية‭ ‬والمالية‭ ‬صادرة‭ ‬عن‭ ‬مؤسسة‭ ‬اعتماد‭ ‬اكاديمية‭ ‬اوربية‭ ‬هي‭ ‬ECBE‭ ‬المعروفة‭ ‬عالمياً‭.‬

للمزيد‭ ‬من‭ ‬المعلومات‭ ‬حول‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬والبرامج‭ ‬الاخرى‭ ‬الجديدة‭ ‬والقائمة،‭ ‬تواصل‭ ‬معنا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬موقعنا‭ ‬الالكتروني‭ ‬www.utb.edu.bh‭ ‬او‭ ‬الانستغرام،‭ ‬كما‭ ‬يمكنك‭ ‬مراجعة‭ ‬قسم‭ ‬القبول‭ ‬بجامعة‭ ‬البحرين‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬بسلماباد‭.‬