اخبار الخليج – جامعة البحرين للتكنولوجيا تبدأ التسجيل «للبرنامج  التمهيدي الدولي» للعام الدراسي 2022-2023

محمد بن مسعود - الدمام - بدأت جامعة البحرين للتكنولوجيا UTB تسجيل الطلبة الراغبين في دراسة البرنامج التمهيدي الدولي المطروح بالتعاون مع NCUK لتأهيل الطلبة للقبول المضمون في جامعات بريطانية وعالمية وبرامج الجامعة الأخرى لكليات الهندسة والعلوم الادارية والمالية ودراسات الحاسوب للعام الدراسي 2022-2023، حيث يتيح البرنامج التمهيدي الدولي الجديد الفرصة امام خريجي الثانوية العامة في مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي والدول الاخرى الراغبين بإكمال دراستهم الجامعية في بريطانيا من انهاء السنة التمهيدية في UTB بنجاح لتأهيلهم للقبول في مجموعة كبيرة من الجامعات البريطانية المرموقة مباشرة دون حاجتهم لقضاء عام دراسي تمهيدي هناك.
كما يضمن البرنامج القبول في جامعات في كندا وأستراليا ونيوزيلندا ايضا، وبانهاء السنة التمهيدية الدولية في UTB سيوفر ذلك تكاليف باهضة لدراسة السنة التمهيدية الجامعية في هذه الدول، مع ضمان حصول خريجي البرنامج التمهيدي الدولي على قبول في احد برامج البكالوريوس المطروحة من الجامعات الاعضاء في اتحاد جامعات NCUK البريطاني، حيث يمكن للطالب الذي أنهى متطلبات البرنامج بنجاح ان يلتحق بأعرق الجامعات البريطانية والكندية والاسترالية والنيوزلندية والامريكية وغيرها من الجامعات في دول عديدة تعترف بهذا البرنامج الاكاديمي.
هذا وصرح الدكتور حسن الملا رئيس جامعة البحرين للتكنولوجيا بمناسبة إطلاق هذا البرنامج الجديد قائلًا أن «البرنامج التمهيدي الدولي» هو عبارة عن برنامج قد تم تصميمه من قبل NCUK بالشراكة مع جامعات رائدة في المملكة المتحدة ودول أخرى من أجل سد الفجوة بين شهادة الثانوية العامة المحلية وشروط القبول في الجامعات البريطانية والعالمية بعد انهاء الطالب لمتطلبات هذا المقرر بنجاح. وأضاف أننا في جامعة UTB نسعى دومًا لطرح اقوى البرامج الدولية بالتعاون مع أفضل المؤسسات الاكاديمية العريقة حول العالم حرصًا منا على ايجاد التوازن بين شغف الطلبة واحتياجاتهم من جهة ومتطلبات سوق العمل من جهة أخرى بما يعود بالنفع على الطلبة والمملكة واقتصادها الوطني. وقال من هذا المنطلق جاء طرحنا لهذا البرنامج الذي تم ترخيصه من قبل مجلس التعليم العالي والمعتمد دولياً لتوفير اختيار مضمون للطلبة من مملكة البحرين ودول مجلس التعاون والدول الأخرى الراغبين في الالتحاق ببرامج البكالوريوس في جامعات بريطانية رائدة واخرى في كندا وأستراليا ونيوزيلندا والولايات المتحدة الأمريكية، مضيفًا أنه بمناسبة الطرح الاول للبرنامج ستوفر الجامعة منحًا دراسية تصل الى 35% للطلبة الراغبين في التسجيل في هذا البرنامج. كما ستوفر الجامعة خيارات سكن متعددة للطلبة من خارج البحرين عبارة عن شقق فاخرة وفي أرقى المشاريع السكنية في العاصمة وبرسوم منخفضة دعماً وتيسيرًا لهم، وذلك انطلاقا من حرصها على تهيئة البيئة الجاذبة والمناسبة للطلبة الدوليين والمحليين المسجلين في هذا البرنامج لمساعدتهم على الارتقاء بادائهم وتحصيلهم العلمي والتفوق في هذا البرنامج الاكاديمي المرموق.
الجدير بالذكر ان جامعة البحرين للتكنولوجيا UTB تعتبر إحدى اوائل الجامعات الخاصة في المملكة وأكبرها، حيث تضم هيئة اكاديمية ذات ثقافات ثرية ومتنوعة، علاوة على ان الجامعة هي الوحيدة في المملكة التي تقدم نظام تعليمي يتم من خلال 3 فصول دراسية في العام الدراسي مما يسهم في تسريع وتيرة التخرج لدى الطلبة، كما ان الجامعة تتمتع بإعتماد مؤسسي صادر عن مجلس التعليم العالي بمملكة البحرين واعتمادات عالمية لبرامجها الاكاديمية في مجالي الهندسة والحاسوب صادرة عن مؤسسة الاعتماد العالمية ABET، وكذلك برامجها الاكاديمية المطروحة من قبل كلية العلوم الادارية والمالية صادرة عن مؤسسة اعتماد اكاديمية اوربية هي ECBE المعروفة عالمياً.
للمزيد من المعلومات حول هذا البرنامج والبرامج الاخرى الجديدة والقائمة، تواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني www.utb.edu.bh او الانستغرام، كما يمكنك مراجعة قسم القبول بجامعة البحرين للتكنولوجيا بسلماباد.
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