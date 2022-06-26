اخبار الخليج – جلالة الملك المعظم يستقبل نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الدستورية

محمد بن مسعود - الدمام - أكد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه حرصه الدائم على ترسيخ استقلال القضاء ودعم السلطة القضائية وتوفير الكوادر المؤهلة لها انطلاقاً من الدور الهام الذي تضطلع به في الحفاظ على الحقوق وتعزيز أمن المجتمع واستقراره ، معرباً جلالته عن اعتزازه بالتاريخ العريق الذي تتميز به مملكة البحرين في مجال القضاء وبالإنجازات الرائدة التي يواصل تحقيقها باعتباره الركيزة الراسخة لضمان تحقيق العدالة المنشودة.
جاء ذلك خلال استقبال صاحب الجلالة، هذا اليوم في قصر الصخير، معالي الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز، وسعادة المستشار عبدالله بن حسن أحمد البوعينين رئيس المحكمة الدستورية، حيث أديا اليمين القانونية أمام جلالة الملك المعظم، وذلك بمناسبة صدور الأمر الملكي السامي بتعيينهما في منصبيهما الجديدين.
وقد هنأهما جلالته رعاه الله، متمنياً لهما دوام التوفيق والسداد في أداء مسؤولياتهما الوطنية خدمة للوطن والمواطن، وشكرهما حفظه الله على إسهاماتهما القيمة في منصبيهم السابقين وما قدماه من جهود طيبة خدمةً للقضاء البحريني.
وأشاد جلالته بالجهود المخلصة التي يوالي بذلها أعضاء السلطة القضائية في مختلف مواقع عملهم وتحملهم المسؤولية والأمانة لحماية وحفظ حقوق المواطنين والمقيمين والدفاع عن قضاياهم وفق القانون والدستور.
ونوه جلالته بالتطوير والتنظيم المستمر الذي يشهده قطاع العدالة في بنيته وتشريعاته، مؤكداً أن البحرين تحرص دائماً على تطوير أجهزتها ومؤسساتها المختلفة ومواكبة المتطلبات المتغيرة مع ضمان الارتقاء بكفاءة النظام القضائي وترسيخ سيادة القانون.
كما أكد جلالته أن عجلة التنمية الشاملة مستمرة بإذنه تعالى بفضل تكاتف السلطات الثلاث وتعاونها لتحقيق المزيد من الإنجازات والمكتسبات الوطنية.
من جانبهما، رفع معالي الشيخ خالد بن علي بن عبد الله آل خليفة وسعادة المستشار عبد الله بن حسن البوعينين خالص الشكر وعظيم التقدير والامتنان إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة على هذه الثقة الملكية السامية، مثمنين ما تحظى به السلطة القضائية من اهتمام ودعم من لدن جلالته حفظه الله.
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