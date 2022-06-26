اخبار الخليج – جلالة الملك المعظم يستقبل نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الدستورية

محمد بن مسعود - الدمام - ‭ ‬أكد‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭ ‬حرصه‭ ‬الدائم‭ ‬على‭ ‬ترسيخ‭ ‬استقلال‭ ‬القضاء‭ ‬ودعم‭ ‬السلطة‭ ‬القضائية‭ ‬وتوفير‭ ‬الكوادر‭ ‬المؤهلة‭ ‬لها‭ ‬انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الهام‭ ‬الذي‭ ‬تضطلع‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الحقوق‭ ‬وتعزيز‭ ‬أمن‭ ‬المجتمع‭ ‬واستقراره‭ ‬،‭ ‬معرباً‭ ‬جلالته‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بالتاريخ‭ ‬العريق‭ ‬الذي‭ ‬تتميز‭ ‬به‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬القضاء‭ ‬وبالإنجازات‭ ‬الرائدة‭ ‬التي‭ ‬يواصل‭ ‬تحقيقها‭ ‬باعتباره‭ ‬الركيزة‭ ‬الراسخة‭ ‬لضمان‭ ‬تحقيق‭ ‬العدالة‭ ‬المنشودة‭.‬

‭ ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬استقبال‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة،‭ ‬هذا‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬الصخير،‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للقضاء‭ ‬ورئيس‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز،‭ ‬وسعادة‭ ‬المستشار‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حسن‭ ‬أحمد‭ ‬البوعينين‭ ‬رئيس‭ ‬المحكمة‭ ‬الدستورية،‭ ‬حيث‭ ‬أديا‭ ‬اليمين‭ ‬القانونية‭ ‬أمام‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬وذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬صدور‭ ‬الأمر‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭ ‬بتعيينهما‭ ‬في‭ ‬منصبيهما‭ ‬الجديدين‭.‬

‭ ‬وقد‭ ‬هنأهما‭ ‬جلالته‭ ‬رعاه‭ ‬الله،‭ ‬متمنياً‭ ‬لهما‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والسداد‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬مسؤولياتهما‭ ‬الوطنية‭ ‬خدمة‭ ‬للوطن‭ ‬والمواطن،‭ ‬وشكرهما‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬على‭ ‬إسهاماتهما‭ ‬القيمة‭ ‬في‭ ‬منصبيهم‭ ‬السابقين‭ ‬وما‭ ‬قدماه‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬طيبة‭ ‬خدمةً‭ ‬للقضاء‭ ‬البحريني‭.‬

‭ ‬وأشاد‭ ‬جلالته‭ ‬بالجهود‭ ‬المخلصة‭ ‬التي‭ ‬يوالي‭ ‬بذلها‭ ‬أعضاء‭ ‬السلطة‭ ‬القضائية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مواقع‭ ‬عملهم‭ ‬وتحملهم‭ ‬المسؤولية‭ ‬والأمانة‭ ‬لحماية‭ ‬وحفظ‭ ‬حقوق‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬والدفاع‭ ‬عن‭ ‬قضاياهم‭ ‬وفق‭ ‬القانون‭ ‬والدستور‭.‬

‭ ‬ونوه‭ ‬جلالته‭ ‬بالتطوير‭ ‬والتنظيم‭ ‬المستمر‭ ‬الذي‭ ‬يشهده‭ ‬قطاع‭ ‬العدالة‭ ‬في‭ ‬بنيته‭ ‬وتشريعاته،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬البحرين‭ ‬تحرص‭ ‬دائماً‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬أجهزتها‭ ‬ومؤسساتها‭ ‬المختلفة‭ ‬ومواكبة‭ ‬المتطلبات‭ ‬المتغيرة‭ ‬مع‭ ‬ضمان‭ ‬الارتقاء‭ ‬بكفاءة‭ ‬النظام‭ ‬القضائي‭ ‬وترسيخ‭ ‬سيادة‭ ‬القانون‭.‬

‭ ‬كما‭ ‬أكد‭ ‬جلالته‭ ‬أن‭ ‬عجلة‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة‭ ‬مستمرة‭ ‬بإذنه‭ ‬تعالى‭ ‬بفضل‭ ‬تكاتف‭ ‬السلطات‭ ‬الثلاث‭ ‬وتعاونها‭ ‬لتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬والمكتسبات‭ ‬الوطنية‭.‬

‭ ‬من‭ ‬جانبهما،‭ ‬رفع‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وسعادة‭ ‬المستشار‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬بن‭ ‬حسن‭ ‬البوعينين‭ ‬خالص‭ ‬الشكر‭ ‬وعظيم‭ ‬التقدير‭ ‬والامتنان‭ ‬إلى‭ ‬المقام‭ ‬السامي‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الثقة‭ ‬الملكية‭ ‬السامية،‭ ‬مثمنين‭ ‬ما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬السلطة‭ ‬القضائية‭ ‬من‭ ‬اهتمام‭ ‬ودعم‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬جلالته‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭.‬