بالفيديو .. إجراء عملية توسعة شرايين لمريض يعاني السكري بمستشفى القريات العام

محمد بن مسعود - الدمام - تمكن فريق طبي بمستشفى القريات العام من القيام بإجراء عملية توسعة للشرايين لمريض يعاني من مرض السكري، مما حال دون بتر أطرافه.

وقال الطبيب فايز العازمي استشاري الغدد الصماء ، أن هذه العملية هي الأولى بالمناطق الشمالية ، موضحاً أن برنامج الكشف المبكر عن قصور الشرايين الطرفية ساعد في إنجاح العملية .

ولفت إلى أنه يتم الكشف الدوري المبكر على مرضى السكري بالقريات والبالغ عددهم 11 ألف مريض، لمنع حدوث مضاعفات السكري ومنها قصور الشرايين.

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وأضاف أنه في حال تم رصد حالة تعاني من قصور الشرايين يتم اتخاذ الإجراءات الطبية العاجلة واللازمة .