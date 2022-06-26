محمد بن مسعود - الدمام - تمكن فريق طبي بمستشفى القريات العام من القيام بإجراء عملية توسعة للشرايين لمريض يعاني من مرض السكري، مما حال دون بتر أطرافه.
وقال الطبيب فايز العازمي استشاري الغدد الصماء ، أن هذه العملية هي الأولى بالمناطق الشمالية ، موضحاً أن برنامج الكشف المبكر عن قصور الشرايين الطرفية ساعد في إنجاح العملية .
ولفت إلى أنه يتم الكشف الدوري المبكر على مرضى السكري بالقريات والبالغ عددهم 11 ألف مريض، لمنع حدوث مضاعفات السكري ومنها قصور الشرايين.
أخبار قد تهمك
وأضاف أنه في حال تم رصد حالة تعاني من قصور الشرايين يتم اتخاذ الإجراءات الطبية العاجلة واللازمة .
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو .. إجراء عملية توسعة شرايين لمريض يعاني السكري بمستشفى القريات العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.