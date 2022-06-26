سمو أمير القصيم يقلد الشمري رتبة لواء

محمد بن مسعود - الدمام - قلد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه اليوم بمقر ديوان الإمارة ، مدير إدارة المستشارين بشرطة القصيم بدر الشمري رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته لرتبة “لواء”. وهنأ سموه اللواء الشمري بهذه الترقية , مشيداً بما يقدمه كافة منسوبي الأمن من جهود لخدمة الوطن وأمنه وسلامته. فيما عبر اللواء الشمري عن اعتزازه بهذه الثقة الكريمة، داعياً المولى عز وجل أن يمده بالعون والتوفيق لتقديم المزيد من البذل والعطاء في خدمة الدين ثم الملك والوطن. أخبار قد تهمك

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